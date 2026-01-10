赴日賞櫻必看！日媒：3月21日從東京開始綻放

日本櫻花今年預計3月21日從東京開始綻放。路透社資料照片



今年春天去日本賞櫻該挑哪一天？日本媒體報導，民間氣象公司預測今年的櫻花季將從3月21日起從東京市區開始綻放。

共同社報導，氣象公司Weathernews週四（1/8）公布今年的櫻花季日期預測。預計將於3月21日從東京都中心地區開始綻放。在東京都中心地區開花之後，3月22日輪到橫濱市，23日則是甲府市、岐阜市、名古屋市、福岡市和熊本市。京都市、大阪市等地為27日。北海道帶廣市的蝦夷山櫻預計在4月28日開放。

Weathernews表示，西日本到東日本的開花時間與常年大致相當，各地櫻花到4月初將陸續開放。北日本4月氣溫高於常年，晴天增多，因此開花有望提前。預計4月上旬在東北地區開始綻放，櫻花前線在下旬將登陸北海道。

