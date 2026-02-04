赴日購物「幫小偷買單」！他揭惡劣手法：店家難查…

生活中心／李筱舲報導



赴日旅遊的民眾注意了！旅台日籍作家「日本人的歐吉桑」發文提醒，近日有台灣旅客在日本UNIQLO購物時，遭遇新型態偷竊手法。小偷會將衣物標籤撕下並塞進其他衣服口袋，導致無辜旅客結帳時多付一筆帳款。他呼籲民眾結帳時務必核對帳目，以免落入小偷陷阱。





台灣人赴日購物「幫小偷買單」落入陷阱！他揭惡劣手法：店家難發現異狀…

近日有台灣民眾在日本UNIQLO購物時不小心中了小偷新的偷竊招術。（圖／翻攝UNIQLO官網）

自動結帳機成漏洞？「日本人的歐吉桑」揭露：UNIQLO 偷竊招數已普及多年

知名旅台日籍作家「日本人的歐吉桑」今（4）日在臉書發文表示，近日看到一位台灣旅客在日本UNIQLO不小心中了小偷新的偷竊招術，他提到這個手法其實在幾年前就開始普及了，由於日本許多UNIQLO採用自主結帳機，只需將衣物放入指定區域，機器便會自動感應標籤結帳。不過就曾發生過明明只有3件，但機器卻顯示4件的狀況，有些人只看價格而沒細看數量，就會不小心多付錢。

廣告 廣告

台灣人赴日購物「幫小偷買單」落入陷阱！他揭惡劣手法：店家難發現異狀…

日本人的歐吉桑指出，小偷會將想偷的衣服標籤剪下，丟進其他衣服口袋，隨後帶走無標籤的衣物。（圖／翻攝自Ｘ ＠levelsio）

別當冤大頭！歐吉桑示警：結帳務必對品項，小心你正在幫小偷「買衣服」

他進一步解析，小偷會將想偷的衣服標籤剪下，丟進其他衣服口袋，隨後帶走無標籤的衣物。若其他客人不幸挑中藏有「多餘標籤」的衣服，機器感應時便會連同口袋內的標籤一併計費，若客人沒特別留意購買品項，就等於是「幫小偷買單」。由於在店家的數據中，售出數量與實際庫存依然相符，因此店家在盤點時很難發現異狀。日本人的歐吉桑也在文末提醒：「大家真的需要小心喔！有些人以為日本哪裡都治安很好，但並不是代表沒有存在小偷或詐騙喔！」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台灣人赴日購物「幫小偷買單」落入陷阱！他揭惡劣手法：店家難發現異狀…

更多民視新聞報導

這10年是台灣最慘世代？遭網酸：講反了吧！

立春「存168」發整年！專家曝4吉時：財運變活水

他酸張忠謀坐輪椅…許美華轟：無知到可笑！

