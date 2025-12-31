赴日跨年注意！北日本元旦恐降「警報級大雪」 東京這天有望迎初雪

日本氣象廳指出，跨年夜起日本附近轉為冬季型氣壓配置，局部地區恐出現警報級大雪或暴風雪。（示意圖／達志／美聯社）

日本即將以典型的冬季天氣迎接2025年結束。氣象廳指出，今天（31日）跨年夜起日本附近轉為冬季型氣壓配置，冷空氣南下，北日本為主將迎來嚴寒天氣，日本海沿岸降雪範圍擴大，局部地區恐出現警報級大雪或暴風雪，需嚴防交通受阻與雪害。

氣象觀測顯示，隨著寒氣流入，日本海上形成大量條狀雲系，北日本日本海側與北陸內陸地區將出現間歇性降雪。特別是在東北地區，受日本海寒帶氣團收束帶（JPCZ）影響，雪勢可能明顯增強，部分地區有達警報等級大雪的風險。同時，全國風勢轉強，部分地區可能出現能見度降低的暴風雪情況。

另一方面，北陸沿岸預估將出現降雨，山陰地區則可能有短暫雨雪。由於部分地區先前降雨造成地盤鬆動，相關單位提醒須留意土石流與坍方等災害。相較之下，關東以西的太平洋沿岸大多維持晴朗天氣，僅東海、近畿部分地區雲量稍增，但空氣明顯乾燥。氣象預測指出，關東地區濕度可能降至約30％，需注意用火安全。

氣溫部分，今日各地最高溫普遍較昨日明顯下降，北日本降幅最大，部分地區氣溫驟降超過5℃。北海道多地將重回最高溫低於0℃的「真冬日」，仙台也將迎來本季最低溫。氣象廳提醒，夜間氣溫持續下探，跨年及元旦外出活動的民眾，務必加強保暖。

此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，週五（2日）日本許多地方都有下雪或雨雪的可能，熱門的東京、福岡、名古屋、京都、仙台等地都有機會，這幾天前往日本的朋友要多注意，尤其交通的部分容易受到影響。

