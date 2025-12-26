赴日跨年注意！流感正在大流行 林氏璧曝熱點

跨年只要請1天假就能連休4天，不少民眾規劃赴日跨年旅遊，不過行前防疫仍不可大意，日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧提醒，目前日本流感疫情仍在流行期，流行熱點在九州、四國以及山陰、山陽地區，計畫前往當地旅遊的民眾應特別留意自身健康狀況，做好防護措施。

林氏璧今（ 26日）在臉書粉專分享，社群平台Threads近期出現「到日本福岡旅遊得流感」的討論，有網友留言反駁，表示自己剛從福岡返台，全程未戴口罩、也未使用酒精消毒，回來以後連一般感冒都沒有，因此不認為當地疫情嚴重。

對此，林氏璧表示「你自己幸運沒得到，不代表那裡流感沒有在大流行。你就是個案而已。」並提醒，目前日本流感流行的熱點集中在九州、四國以及山陰、山陽地區。

貼文引起網友討論，「出國前去拿常備藥，看診的醫師說，一周10個流感患者，9個從日本旅遊回來」、「大家真的要注意」、「前陣子去日本旅遊，只要去人多的地方就會全程戴口罩」、「前陣子帶長輩去大阪、京都一周旅遊，出發前有先帶長輩去打流感疫苗，並備妥克流感藥物，全程戴口罩，最後安全歸來」。

