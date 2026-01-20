​赴日通關免久候！桃機1/29起推「入境事先確認」 11機場適用

因應寒假與春節假期赴日旅遊高峰，臺日機場再次合作實施「入境事先確認」作業，讓赴日旅遊更快速便利。圖：桃機提供

為縮短赴日旅客入境通關時間，桃園機場公司今（20）日表示，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，自1月29日起至2月25日止，搭乘4家國籍航空、15條航線，預計122個航班前往日本特定機場的旅客，可利用候機室等待時間預先確認入境資料，有效縮短抵達日本後的審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

旅客可利用登機前的時間，在候機室透過護照確認、臉部拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，圖為2025年現場作業情況。圖：桃機提供

​機場公司指出，「台日機場入境事先確認」作業曾於113年寒假及春節期間辦理，成效良好。今年再次與日本出入國在留管理廳合作，參與航空公司包含中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，共有15條航線、預計122個航班適用。抵達機場除了延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島等9個機場外，今年更增加神戶、大分，共計11個機場納入適用範圍。

​機場公司說明，旅客在適用航班櫃檯辦理報到時，航空公司將提供宣傳單及日本入國紀錄卡，旅客可自行選擇是否於候機室向審查官辦理「入境事先確認」。該作業由日本派遣審查官至桃園機場，旅客利用登機前等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等程序完成預先審查；抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成認證即可快速入境。適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」（如觀光、探親及短期商務等90天以內者）之特定航班旅客，並於班機起飛前30分鐘停止受理。

​針對辦理方式，機場公司提醒，旅客除可出示手寫的日本入國紀錄卡外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄者，亦可選擇登入VJW操作並出示畫面供審查人員確認，但「不可使用螢幕截圖」。拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩；抵達日本機場後，於入境通關時出示VJW的服務QRcode即可順暢通關。

​適逢寒假及春節假期，出國人潮眾多，機場公司也呼籲旅客，起飛前3小時即可到櫃檯辦理報到及託運行李。至安檢線前，請先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，保溫水壺或飲料需倒水淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，以加快安檢流程，確保出國旅遊順遂。

