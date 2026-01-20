赴日遊客人數突破4千萬創新高 抵制高市早苗僅中客單月下滑45%

1月2日，人們撐著傘在雪中聚集東京淺草寺外進行新年祈禱活動。（資料照片／美聯社）



日本國土交通大臣金子恭之20日在記者會上表示，2025年赴日外國遊客人數估計將達到約4,270萬人次，創下歷史新高，也是首次年間赴日外國遊客突破4,000萬人的紀錄，比2024年赴日外國遊客3,687萬人次有顯著增長，但來自中國的遊客數，則因為近期日中之間的齟齬而下滑。

全球遊客瘋日本 北京抵制致中客下滑

綜合產經新聞等日媒報導，除了人數之外，外國遊客在日本的住宿購物等消費額也來到約9.5兆日圓（約1.93兆新台幣），同樣創下過往數值新高。受到日圓貶值與航線擴增等因素影響，日本旅遊吸引了更多來自世界各國與地區的遊客。

金子指出，2025年12月中國遊客數較去年同期下降約45%，來到約33萬人次，展望例年春節的中國遊客潮，「我們會繼續關注狀況。為了中國訪日遊客儘快回流，必須做出相關努力。」

這是自2022年1月新冠疫情期間以來，中客數量首次下降的紀錄。外界認為，這是因為北京抵制日本首相高市早苗的台灣有事論所致，中國外交部自11月14日呼籲中國人民避免赴日，隨後縮減中日航線，導致日本國內飯店出現許多團客取消訂單的情況發生。

日本政府設定在2030年以前達成赴日外國遊客人數6,000萬人的目標。金子說道：「2025年超過4,000萬人次，是朝著實現這一目標邁出的重大成果」，為了達成此目標，「正在實行各式各樣的政策，希望能致力於實現永續觀光。」

日本觀光局數據指出，截至2025年11月，訪日遊客國家最多的為南韓（848萬5300人），其次為中國（876萬5800人）與台灣（617萬5000人）。

