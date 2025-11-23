赴日韓旅遊遇流感爆發 達人曝7防疫小物：一路平安回台

日本、韓國流感病例數大增，台大前感染科醫師林氏璧分享自身7防疫小物。（示意圖：shutterstock／達志）

近期日本、韓國等鄰近國家流感疫情升溫。日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，流感的重症風險因子和新冠幾乎一樣，有高風險因子的朋友，建議要特別注意，除了施打疫苗之外，也可以準備7個防疫小物。

林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文，透露自己前一個冬天到北海道和韓國時都是流感大流行的時候，準備了7個防疫小物，最後一路平安沒有任何呼吸道感染的跡象，回台4天之後也確定沒染病。

林氏璧自備7防疫小物

1.外科口罩：

流感是飛沫傳染，戴一般的外科口罩即可有效防止，主要是在室內不通風或是擁擠的地方戴口罩，重點是口罩濕了就要更換。

2.酒精乾洗手：

準備小於100毫升酒精乾洗手，可帶上飛機。觸摸手扶梯或是電梯鈕後使用，避免接觸傳染。

3.明治R1優酪乳：

根據明治官網，R-1乳酸菌具有增強免疫的NK細胞（自然殺手細胞）活性的效果，可降低感冒的風險，每天喝一瓶。

4.維生素C發泡錠：

一天一顆發泡錠，補充所需維生素C。

5.噴的蜂膠：

天氣太乾燥或喉嚨怪怪時就噴一下。

6.感冒症狀治療藥物：

準備常備的感冒症狀治療藥物，比方說LOXONIN、大正百保能複方藥物或是單方解熱鎮痛藥的EVE。

7.喉糖：

喉嚨痛時可能會有舒緩作用。

衛福部疾管署上周指出，日本流感提早流行原因，可能包括病毒轉換（H1N1轉H3N2）、免疫負債、國際旅遊、戴口罩的人減少。呼籲高風險、符合公費資格者盡速接種疫苗，或與醫師討論評估是否自費接種。

