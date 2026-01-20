赴日韓注意！日本遇警報級大雪 南韓迎最強寒流
這週不只台灣變冷，要前往日韓的觀眾也要注意了。日本氣象廳警告，從北日本到西日本海側，恐怕會遇上「警報級大雪」，可能一連下超過5天。至於南韓也將迎來今年冬天最強寒流，20日開始部分地區低溫，體感溫度甚至逼近零下20度。
道路被厚厚白雪覆蓋，大雪仍持續下。日本從21日起，日本海側地區，恐連續5天出現「警報級大雪」。
日本氣象廳負責人：「這次的重點在於會一直持續，無論是山區或平地，警報等級的大雪恐將持續5天以上，累積降雪量可能相當可觀。」
日本氣象廳表示，21到25日強烈冬季型氣壓將持續影響，將是數年一遇的長時間降雪。北日本到西日本日本海側地區，不分山區、平原都有大雪風險，恐影響通勤，呼籲民眾避免非必要外出。
另一邊，南韓也迎來入冬最強寒流。
南韓記者：「天氣又冷又風大，幾乎站都站不住，我拿出溫度計一看，指針現在指在攝氏4度。」
南韓受到北方冷空氣南下影響，從19日晚間出現明顯降溫，20日起部分地區最低恐到零下15度，體感溫度更直逼零下20度，而這波寒流預計持續到26日。
提醒前往日本、南韓的旅客，務必注意保暖。
