赴日須注意！日本流感亮警報 林氏璧示警：24地警戒「地圖一片紅通通」
根據日本厚生勞動省11月21日公布數據，本月10日至16日期間，全國約3000間指定醫療機構平均通報的流感病例衝上37.73例，不僅比上週大增，同時也是今年首度衝破全國平均30例的預警水準。前台大醫師、旅日達人林氏璧整理最新數據指出，目前疫情比去年早盛行一個月，尤其東京上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」，讓他忍不住提醒近期要赴日的旅客務必要注意。
遊日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至11月16日止的一週，全日本超過3000家醫療機構通報的流感患者人數為14萬5526名，是前一週的1.7倍。與此同時，每家醫療機構平均通報患者數為37.73人，是2025年度首次超過了30人，證明流感的流行比去年早了約1個月。
林氏璧指出，日本全境有24個都道府縣超過警報線，包括宮城（80.02人）、埼玉（70.01人）、福島（58.54人）、岩手（55.9人）、神奈川（55.12人），乃至於東京（44.75人）、讓地圖上「一片紅通通」，「幾乎所有都道府縣的患者數都比前一週有所增加，是很廣泛的流行。」又提到東京當前的狀況，和創紀錄大流行的去年比較，「現在斜率幾乎一樣往上直衝」，距離去年最高點已相去不遠。
林氏璧又在貼文中引用《NHK》採訪東京醫科大學濱田篤郎教授的內容指出，疫情可能在12月達到高峰，但也不排除會因為人員流動頻繁，一路跨越聖誕及年末、年初，提醒民眾務必採取防疫措施。
林氏璧建議，近期赴日的民眾，應當在出發前14天接種流感疫苗、留意旅平險的醫療保險是否包含法定傳染病，並下載好有助於就醫的App，或查好可能需要的就醫資訊。此外，也應該自行準備一些症狀藥物以備不時之需。
