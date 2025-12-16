赴日「暗黑打工」被捕激增10倍 外交部緊急示警

要聞中心／綜合報導

國人誤信「暗黑打工」赴日涉詐欺被捕案件大幅攀升，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧16日在外交部例行記者會中指出，2023年僅4位、2024年5位，但今年截至目前已達50位，呈現爆炸性增加。她呼籲國人尊重日本當地法規，切勿貪圖一時報酬而深陷牢獄之災。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧。（圖／外交部）

林郁慧表示，從今年初開始，駐日館處頻繁接獲日方通知，國人在日本涉嫌詐欺被捕的案件明顯增加。部分國人誤信所謂「暗黑打工」，日文為「闇バイト（Yami Baito）」，受到免費招待日本旅遊、打工等網路訊息誘惑，導致在不知情狀況下觸犯當地法律。她也坦言，確實有部分國人是在知情情況下犯案。

針對今年人數暴增的原因，林郁慧分析，目前國人對於赴東南亞求職已有較強的警覺性，但可能對日本的警戒心較低，部分國人在不了解的狀況下，看到網路上免費到日本旅遊、打工的訊息便輕信受騙，因此導致相關數據大幅增加。

林郁慧說明，當日本警方通知駐日館處時，駐館會提供國人相關協助和探視服務，包括評估是否需要通知在台灣的家人等必要協助。她強調，會持續關注相關情形發展，並再次提醒國人務必尊重日本當地法規，不要因貪圖一時報酬而身陷囹圄。

