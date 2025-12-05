赴日、韓注意！暴雪亂交通 直擊恐怖「白矇現象」

日本與南韓近日同時迎來強烈寒流，計畫前往當地的民眾務必提高警覺。（示意圖／unsplash）





日本與南韓近日同時迎來強烈寒流，計畫前往當地的民眾務必提高警覺。北海道與西日本沿岸連日降下大雪，如今連關東山區也開始飄雪，造成道路嚴重結冰，各地車禍事故頻傳。不少日本民眾行駛途中，因暴風雪出現「白矇現象」，眼前瞬間變成一片白茫，猶如盲目前進，危險程度大幅提升。

日本多地再度被暴風雪籠罩，城市街頭呈現銀白世界。寒風刺骨，不少居民只能將自己裹得像粽子般厚重，車輛也被積雪覆蓋，宛如大型雪糕。惡劣天候也造成連環事故，櫪木縣有女駕駛因路面濕滑而打滑翻車，受困車內後緊急報警求援。北海道甚至傳出警車處理事故時停放路邊，仍遭後方車輛追撞。

氣象專家指出，降雪量過大、風勢強勁時，容易形成「白矇現象」，使能見度瞬間驟降。民眾猶如身處白色迷霧中，不僅步行困難，駕駛更是如臨深淵，前方一公尺都難以看清。

南韓方面，初雪同樣氣勢驚人，首波即伴隨暴風雪。首爾光化門街頭風雪交加，連線記者站立短短幾分鐘，衣物、頭髮與麥克風全被積雪覆蓋，彷彿瞬間化身雪人。街道更出現多起事故，包括公車在結冰路面打滑撞上大樹，也有公車受困高架橋，乘客被迫在暴雪中步行下橋。

南韓多地路面結冰，摩托車騎士頻頻摔倒，外送員更在大雪中連環打滑，驚險畫面層出不窮。在京畿道楊州市，至少三名男子自發協助推車，短時間內幫助多輛受困車輛脫困，熱心行徑在網路上獲得大量轉傳。

日本與南韓皆因暴雪進入高度警戒。專家提醒，暴風雪天若遇能見度驟降，應立即減速、開啟大燈，必要時停靠安全區域等待天候改善，避免意外發生。

