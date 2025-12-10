赴星國考察「鞭刑打詐」 洪孟楷：嚴謹性絕對經得起考驗

國民黨立委洪孟楷等國民黨立委在外交部協助下，赴新加坡考察鞭刑打詐制度。 圖：擷取自洪孟楷臉書

[Newtalk新聞] 為嚇阻詐騙，國民黨立委洪孟楷提出將鞭刑納入刑罰，國民黨立委甚至安排赴新加坡考察。洪孟楷今（10日）於臉書發文表示，外交部安排下，他們拜會新加坡刑事法律諮詢委員會主席及律師公會副會長梁正川，實際瞭解鞭刑執行狀況及打擊詐騙立法過程，經過一個多小時實務會談，深深感覺「鞭刑的嚴謹性，絕對經得起考驗。」

洪孟楷指出，新加坡在2020年至2025年間損失超過30億新幣、統計多達19萬名被害者，詐騙多屬境外或跨國組織，真正首腦難以到案，造成家庭破碎、長者受害，新加坡整體社會普遍支持更強而有力的打詐手段，其中包括：鞭刑制度，因此，在上個月正式三讀通過，但是否鞭刑打詐的相關討論其實已有數年之久。

洪孟楷分享到，梁正川特別提到，外界普遍誤解，鞭刑並非粗暴處置，而是程序極為嚴謹的司法機制。執行前必須由法官與醫生共同確認犯罪者身體狀況是否適合；每位受刑人最多24下，較年幼的犯罪者上限為10下。更重要的是，鞭刑不是一鞭了事，後續仍搭配科技監控、教育課程、輔導制度等配套，目的是讓犯罪者真正改過，不再回到詐騙集團。

洪孟楷說明，新加坡通過的鞭刑打詐分為「強制」與「裁量」兩種。像「人頭戶」是否要受鞭，則由法官依情節判斷，而非一律適用；首腦、詐騙集團不法分子則為強制。鞭刑執行都需要審查定讞、律師攻防、法官判刑，如同坐牢、罰鍰皆如此，過程嚴謹且完整，目前新加坡未傳出冤案，顯示其審查程序嚴密。

洪孟楷也提到，外界也關注，這是否會讓詐騙集團利用未成年或年長者當車手，新加坡確實討論過是否把年齡上限從50歲提高到60歲，但目前仍維持50歲；而50歲以上涉案比例本就低，並未形成制度漏洞。

洪孟楷表示，新加坡社會對鞭刑的支持度始終高，因為當地的秩序與安全來之不易，而詐騙對弱勢族群傷害巨大，人民普遍認為必須以更有效的威嚇手段遏止組織化詐欺。鞭刑並不是單一刑罰，而是一套結合司法、科技與教育的整體司法策略。對於打擊詐騙的成效，仍有待政府部門每半年提出相關改善數據，這點是持續要研究及掌握的方向。

