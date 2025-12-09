赴東吳大學演講談資訊戰 沈伯洋開放民眾"問到飽"

政治中心／綜合報導

民進黨立委沈伯洋，晚間赴東吳大學演講，聚焦新媒體資訊戰議題，包括中國如何透過各式平台帶風向，要將台灣鎖進一中框架內，現場開放民眾QA問到飽，被問到對國民黨主席鄭麗文的看法，他強調別以為跟中國談會得到什麼，最終只會導致國民黨被消滅，呼籲鄭麗文別讓國民黨葬送在自己手上。

沈伯洋赴東吳大學演講，談新媒體資訊戰。（圖／民視新聞）立委（民）沈伯洋：「資訊戰的整個最重要的內涵，是用特定的內容，或者謠言去改變認知嘛，不要忘記資訊戰在中國來講，它叫輿論戰，輿論戰的定義就是帶風向，新媒體其實定義有很多，早期有廣播嘛然後再來有電視嘛，然後再來有這個Facebook開始出現了，YT越來越紅了一直到現在TikTok，還有最近很夯的小紅書，就一步一步一步下來，它只是把原本舊有的手法，不斷的往前推進。」

強調中國透過各式平台帶風向，要把台灣鎖進框架內，除了認知戰，聽眾也關心近期剛三讀通過的海纜7法修法。

沈伯洋赴東吳大學演講談新媒體資訊戰，民眾聚焦海纜7法修法。（圖／民視新聞）立委（民）沈伯洋：「海纜會斷當然是很大的程度，可能是中國所製造，那現在的問題是執法，（中國船隻）它的定位訊號，然後他們在做壞事之前會切換，它可能會四個船一組或兩個船一組，這個是可以AI演算出來的，那我們現在海巡就在做這樣的事情，也就是說你可以預測，它已經可能在這邊要做壞事，那我們海巡就及時出發然後把它趕走。」

中國灰色地帶襲擾不斷，台灣必須謹慎以對，他也有話要對路線相對親中的，國民黨主席鄭麗文說。

立委（民）沈伯洋：「鄭主席對於中國的想法是非常的天真，不要天真的以為跟中國談之後，會得到什麼東西，會消滅的會是國民黨，台灣是需要有正常政黨的一個政治國家，但如果她把國民黨親手葬送的話，真的會對不起國民黨的前輩。」

提醒再提醒，盼鄭麗文聽得進去，別隨中國起舞。

