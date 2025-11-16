赴柬埔寨約會！抖音網紅12日突失聯 男友也人間蒸發

橙子姊姊原定13日從柬埔寨返國，12日卻突然失聯，至今仍找不到人。翻攝自網路



又是詐騙園區？在抖音擁有11萬粉絲的中國網紅「橙子姐姐」，於本月12日柬埔寨西哈努克港失聯，手機關機至今超過48小時仍未有消息，詭異的是，她原本就在當地的男友「龍哥」也跟著失聯，讓親友更加憂心了。

根據陸媒和中國社群訊息，「橙子姊姊」11月初飛到柬埔寨探望男友龍哥，這段期間，她多次在社交平台上提到此事，貼文的IP也確實在柬埔寨，也曾多次提到13日會回國。

橙子姊姊的親屬表示，她12日失聯以前，情緒很正常，沒有和親友吵架鬧不合，但是人卻突然失蹤了，手機持續關機，隨後也找不到龍哥，龍哥的手機也轉停話。

廣告 廣告

網友們為此議論紛紛，有部分人質疑，龍哥自稱在柬埔寨經營飯店，而西哈努克港卻是國際知名的電信詐騙大本營，懷疑他背景可能不單純，不少人擔憂橙子姊姊被其牽連，捲入不法活動，或者被詐團利用。

另外，橙子姐姐的粉絲們也投入「海巡」行列，在抖音、微博等網路平台曝光此事，希望提供更多線索，好讓國際組織、民間救援都能關切此事，也有熱心網友聯繫中國駐柬埔寨大使館求助。

更多太報報導

「護理女神」謝侑芯大馬殞命 遺體今領出火化「解剖報告未出爐」

電動座椅夾死女主唱「二度澄清」 他喊「死法離奇」：讓人聯想于朦朧黑幕

樂團女主唱「電動椅架擠壓」肋骨斷裂慘死 官方證實了「澄清1件事」