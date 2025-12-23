赴柬、寮、白俄恐被送中國？外交部：中對台無管轄權

中國對台灰色侵擾不斷，中國將國軍資通電軍、心戰大隊、立委和民眾，列為懲獨對象，對台灣展開長臂管轄。有官員提醒民眾，如果被列為懲獨對象，應該盡量避免前往柬埔寨、寮國和白俄羅斯等國家，才不會被抓捕送到中國。

外交部發言人蕭光偉說：「我們作為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，所以中國對台灣並沒有任何的管轄權，中國對於我國人施加所謂的跨國鎮壓這樣子的威脅，政府除了與國際社會加強反制合作之外，外交部也與各個外館持續地密切關注可能的情況，強化外館的緊急應變機制。」

目前，台灣與這3個國家主要貿易往來，白俄羅斯是手工具和航空器零件，貿易總值6930萬美元。柬埔寨則是自行車零組件和紙容器，貿易總值6.10億美元。寮國以調製顏料和呂宋菸為主，貿易總值超過6000萬美元。

目前，寮國被列為三級警示、避免前往，柬埔寨則是除了柏威夏省等五省，被列為四級的紅色警戒、盡速離境。其餘地區則是避免前往。白俄羅斯，同樣也是紅色盡速離境。

外交部表示，會對各國政治、治安和法治環境，進行風險評估，適時發布旅遊警示，提醒國人審慎評估海外旅遊行程。

台大政治學系副教授陳世民指出，「3個國家他的一個特色，簡單講他可能譬如像柬埔寨跟寮國，他在經濟上是相當依賴中國的，那基於經濟的利益，他有可能願意說願意去配合中國，那白俄羅斯本身，他當然也跟中國有很多的一個貿易本身的關係，但基本上我個人相信西方國家，是不可能去支持中國這種做法。」

學者認為，中國的作法只會適得其反，另外，對於中國軍機軍艦干擾，企圖向國際社會宣示台灣是中國的一部分，也只會加深周邊友台國家對中國威脅論，更加不滿。

