赴樹林參拜 侯友宜喊剩下任期更努力

新北市長侯友宜今（5）日到樹林參拜，虔誠恭祝阿彌陀佛聖誕千秋，並感慨他的任期將滿，但他還有很多要做的，包含樹林捷運，公托與日照中心等，如果市府有沒做到的，就跟里長說，謝謝所有的市民和他一起共同打拚。

侯友宜今天前往樹林光明寺與慈恩宮，表示他新春第一個拜廟行程就是參拜阿彌陀佛，他看到慈恩宮主任委員王永結倍感親切，聊過才發現兩人都是同鄉，都來自嘉義，但不管是北漂打拚還是樹林在地人，都是希望廟宇可以讓大家平安安健康在這裡生活，這也是信仰最大力量。

侯友宜也謝謝所有的市民大家和他一起共同打拚，他感慨任期將滿，但他還有很多要做的，包含樹林捷運，已經發包在蓋了，目前新北公托也已達 128 家、日照即將達到 130處，如果市府有沒做到的，就跟里長說，例如路平燈亮水溝通等事情，他會盡量做，也希望民眾有空就到市府走走，他都很歡迎。

民政局長林耀長提到，阿彌陀佛以無邊悲願，建立西方極樂世界，其名號「阿彌陀」有「無量光」、「無量壽」等意，代表無量無邊智慧、慈悲與壽命。佛教信眾不論是見面或告別，常以一聲「阿彌陀佛」開始與結束，不僅是問候生活是否如意，也是祝福健康長壽、充滿光明希望。

民政局指出，樹林光明寺為三峽西蓮淨苑分支道場，積極推展淨苑「社區淨土」志業及市府節能減碳政策，透過教育、服務和修行活動，將佛法融入在地，提升居民心靈安定。另積極推動播經機APP、線上集體皈依、雲端牌位消災祈福等，不只接引更多人向佛、向上，也在環保永續上奉獻力量。

民政局感謝樹林慈恩宮平日熱心公益，如普渡物資捐贈大安庇護農場、慈善機構、獨居老人、弱勢家庭等弱勢團體；112年並捐贈市府頂級救護車，為善不落人後，為鄰里、為新北市貢獻一己之力。

