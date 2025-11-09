赴歐洲議會出席IPAC年會！蕭美琴認「有很多挫折」：面對艱難沒有退縮

副總統蕭美琴7日應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，代表台灣出席於歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，並由外交部長林佳龍陪同出席。她以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，向來自各國國會議員、公民社會代表及媒體闡述台灣的民主故事，呼籲國際社會深化與台灣的合作，攜手守護區域和平與穩定。

蕭美琴9日清晨返國並在機場簡單發佈談話，隨後在臉書發文指出，IPAC是由全球共享自由與民主價值的各國議員及歐洲議會成員組成的跨國平台，長期以來持續以具體行動支持台灣的國際參與，重視台海和平與區域安全。她感謝IPAC團隊的誠摯邀請，讓台灣能在國際舞台上發聲。

蕭美琴在演說中強調，台灣不僅是全球高科技製造與民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。蕭美琴表示，自由而強韌的台灣，對全球和平、繁榮與民主的未來，都具有不可取代的價值。蕭美琴呼籲，各國夥伴應與台灣深化經貿、科技合作，強化社會韌性與安全對話，推動國際參與，共同守護台海與區域的和平穩定。

另外蕭美琴感謝外交部團隊與駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉、駐英代表姚金祥及各外館同仁的協助，以及國安會等單位的全力支援，讓訪程順利圓滿。

蕭美琴也在貼文中感觸表示，台灣的國際處境始終艱難，「有很多不公平，也有很多挫折，但我們沒有退縮，因為我們相信台灣人民和世界公民一樣，應該有參與國際社會的機會」。蕭美琴引用孟子名言「得道者多助」，強調台灣人善良、熱愛自由、願意為世界貢獻，走在正道上，就會得到更多國際的支持與認同。

她表示，能在歐洲議會這樣的重要殿堂發表演說，向長期支持台灣的IPAC成員傳遞台灣的聲音，感到榮幸與感動。「台灣不孤單，我們有越來越多理念相近的夥伴同行，我們會以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量」。​

