赴歐演說後返台 蕭美琴：台灣國際處境很多不公、挫折 但始終沒退縮

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，並和與會各國議員合影。 圖：翻攝蕭美琴臉書

[Newtalk新聞]

副總統蕭美琴7日赴布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的峰會，並發表演說。蕭美琴今（9日）上午返台並發表談話，她說，台灣國際處境一直很困難，很多不公平、挫折，沒一件事是容易的。但我們始終沒退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會，更因有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱難挑戰中，也要一步一步開創屬於我們的道路。

蕭美琴指出，這次她有幸代表台灣，在IPAC年會「台灣專題」場次中演講，向歐洲和來自各國國會議員、公民社會代表以及媒體朋友，分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

廣告 廣告

蕭美琴說，IPAC是一群與台灣共享自由、民主價值的全球各國國會及歐洲議會民選議員所組成跨國議會平台。長期以來，他們是台灣堅定的夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣的國際參與，強調台海和平與區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭美琴表示，在演講中，她以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題目發表演說，當中我特別強調，台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。自由而強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，都具有不可取代的價值。她也呼籲所有來自世界各地的夥伴，與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，推動台灣的國際參與，攜手守護台海及區域的和平穩定。

蕭美琴提到，這次活動，她要特別感謝IPAC團隊的誠摯邀請，以及各方的協助，讓這次能順利成行；也要感謝歐洲議會及各國議員、媒體與公民代表在場邊熱情交流。當然，她也要特別感謝外交部長林佳龍所率領的外交部團隊，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使、駐英代表姚金祥大使和各外館處同仁，還有我們的國安會等國安團隊，謝謝你們辛苦的規劃與安排，讓整個訪程圓滿順利。最後，她要分享一點感觸。

蕭美琴指出，一直以來，台灣的國際處境都很困難，有很多不公平，很多的挫折，沒有一件事情是容易的。但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱難挑戰中，也要一步一步開創出屬於我們的道路。就像她在演講中所提到，孟子曰：「得道者多助」，台灣人那麼善良，那麼熱愛自由，那麼努力且願意為世界作出貢獻；我們走在正道上，就會獲得國際更多的認同與幫助。

蕭美琴強調，這一次，能夠在歐洲議會這樣的重要殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，她感到相當榮幸與感動。向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任，而讓世界能看到台灣的好，支持台灣，更是我們的使命。台灣不孤單，因為我們有愈來愈多理念相近的夥伴同行；而我們會繼續以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意、和民主的力量。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新聞幕後》超機密！連蕭美琴都最後關頭才知道親赴歐洲議會演說 賴清德下令全曝光

台灣副總統首在歐洲議會發表演說！蕭美琴：台海和平攸關全球穩定

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說。 圖：翻攝蕭美琴臉書