赴歐演說！ 蕭美琴：台灣國際處境不公但不退縮

副總統蕭美琴。（圖／東森新聞）



副總統蕭美琴驚喜現身歐洲議會發表演說，展現我國外交大突破！蕭美琴返台發表談話，強調台灣是動盪世界中值得信賴的夥伴，更說台灣是全球高科技製造以及民主供應鏈的負責任國際成員，也談到台灣國際處境困難，但始終不會退縮。

副總統蕭美琴：「台灣的國際處境，都非常的困難，有很多的不公平，也有很多的挫折，沒有一件事情是容易的，但是我們始終也沒有退縮。」

以台灣副總統身分驚喜登上歐洲議會，蕭美琴針對對中政策跨國議會聯盟峰會發表演說，達成了罕見的外交突破，蕭美琴再喊話台灣處境困難，但會堅持在挑戰中開創道路。

廣告 廣告

副總統蕭美琴：「台灣人民跟世界公民一樣，都該有參與國際社會的機會，也要一步一步開創，我們的道路，孟子曰『得道者多助』，台灣人那麼善良。」

光是以台灣副總統的身分，蕭美琴踏上歐洲議會，就已經在國際社會中的重重困難中，殺出一條嶄新的活路，他說台灣不孤單，因為有越來越多志同道合的國際夥伴，更呼籲各國夥伴，跟台灣深化經貿合作。

副總統蕭美琴：「台灣動盪世界中，值得信賴的夥伴為題，發表演說，不僅是全球高科技製造，及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。」

不可取代的台灣，世界已經看見我們的好，民主社會的台灣對外斬獲，就由蕭美琴的好姊妹前總統蔡英文來接棒。

前總統蔡英文：「我們要出發了。」

外交是不停歇的工作，蔡英文說他要前往德國出席柏林自由會議發表演說，目的就是要向全世界表達台灣守護民主以及自由的決心，兩位好閨密聯手，在總統賴清德指示下，讓世界更進一步看見台灣。

更多東森新聞報導

陪同蕭美琴訪歐完成任務 林佳龍致謝總統與外交團隊

快訊／副總統首登IPAC演說 蕭美琴今晨返台：台歐重要一步

懶人包／蕭美琴出席IPAC峰會發表演說 台歐外交關係再突破

