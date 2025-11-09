赴歐演講後返台 蕭美琴：台灣是「動盪世界中值得信賴的夥伴」

副總統蕭美琴結束歐洲行，今（9）早返抵台灣，跟大家說明這次的出訪過程。她表示，此行是奉總統賴清德指派，應「對中政策跨國議員聯盟」（IPAC）邀請，於11月7日出席在歐洲議會布魯塞爾舉行的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。

蕭美琴說，這次有幸代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中發表演說，向歐洲及各國國會議員、公民社會與媒體各界分享台灣的民主故事，期待國際社會能更了解並支持台灣。她介紹，IPAC由全球各國國會及歐洲議會民選議員組成，是與台灣共享自由民主價值的跨國平台。蕭美琴說，長期以來，IPAC是台灣最堅定的夥伴，以具體行動支持台灣的國際參與，積極在國際社會為台灣發聲，並持續強調台海和平與區域穩定的重要性。

蕭美琴指出，在演講中以「動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表談話，強調台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，也是負責任的國際成員。自由而強韌的台灣，對全球和平、繁榮與民主的未來具有不可取代的價值。她也呼籲各國深化經貿與科技合作，強化韌性與安全對話，同時支持台灣的國際參與，攜手維護台海和平與區域穩定。

蕭美琴表示，台灣國際處境長期艱困，面臨許多不公平與挫折，但從未退縮。台灣人民與世界公民一樣，都應有參與國際社會的機會。她也提到，在演講中引用了孟子的「得道者多助」，指出台灣人民善良、熱愛自由，願意為世界做出貢獻，並說「我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助」。

蕭美琴最後說，能在歐洲議會這樣的重要殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，感到榮幸與感動。她強調，向世界傳遞台灣人民的聲音是責任，讓世界看到台灣的好、支持台灣更是使命。她表示，台灣不孤單，將以自信、務實而堅定的步伐，持續向世界展現台灣的志氣、善意與民主力量。

