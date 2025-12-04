赴泰旅遊注意！泰國際線機場稅調漲53% 明年機票恐全面變貴

國際中心／楊惟甯報導

泰國6大機場將調漲國際航班的機場稅。（圖／維基百科）

近年來，泰國政府積極推動觀光，祭出包含台灣在內等多國免簽證優惠，吸引大批台灣旅客赴泰旅遊。不過泰國民航局近日核准調漲國際航班「出境旅客服務費」（機場稅），費用將從現行的730泰銖（約新台幣713元）提高至1120泰銖（約新台幣1094元），漲幅高達 53%。這項新政策預計將於2026年初正式上路，新費率將直接併入機票價格。

《曼谷郵報》報導，泰國交通部長皮帕．拉差吉帕卡恩（Phiphat Ratchakitprakarn）證實，民航局已同意泰國機場大眾有限公司（AOT）提出的申請案，允許調整國際航線的旅客服務費。他指出，全球旅運量快速回升，但泰國主要機場多年未調整費率，設備更新與營運成本逐年增加，因此必須透過調漲機場稅，補足後續改善機場設施與提升安全標準的支出。

根據AOT公布的範圍，此次調漲涵蓋旗下6座國際與區域重點機場，包括曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi）、曼谷廊曼機場（Don Mueang）、普吉島國際機場（Phuket）、清邁國際機場（Chiang Mai）、合艾國際機場（Hat Yai）及清萊國際機場（Chiang Rai）。不過，國內線旅客服務費仍維持130泰銖（約新台幣127元），不受影響；國際線旅客則新費率直接納入機票費用裡，預計最快明年初上路。

AOT先前估算，旗下六大機場每年平均約有3500萬國際旅客進出，若調漲案正式生效，預計可額外增加約100億泰銖（約新台幣97.6億元）的收入。

