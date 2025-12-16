赴泰旅遊「託導遊做1事」給1000元小費慘被騙！旅遊達人怒：再也不跟團

生活中心／彭淇昀報導

出國旅遊就算跟團也要小心謹慎。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」分享他唯一一次的出國跟團經驗，表示10年前與好友跟團赴泰國旅遊時，曾付了1000泰銖請導遊幫忙寄出明信片，至今仍無消無息。

蓋瑞哥表示，10年前跟團赴台國旅遊，回國前付了1000泰銖請導遊幫忙寄出明信片，至今仍杳無音訊。（圖／翻攝自Pixabay）

旅遊達人「蓋瑞哥」在臉書粉專發文分享，10年前首次和朋友赴泰國旅遊，因為經驗不足所以選擇跟團，現在對當時的景點都忘得差不多了，只記得曾去過「眼鏡蛇園區」，導遊說是官方保護的園區，但讓他有些懷疑，「我看園區上的聯絡信箱是yahoo，我就想說有官方機構會用yahoo信箱？」

蓋瑞哥指出，旅程即將結束，他和朋友在回國當天因來不及，所以將熬夜寫好的明信片全部交給導遊，請對方幫忙寄出，還付了1000泰銖作為郵資、小費，沒想到至今仍杳無音訊，「結果過了10年，到今天我還沒收到明信片。這之後我出國都自由行，再也沒有跟過團了」。

​貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友也分享自身經歷，「我也是！人生第一次賺錢出去峇里島的團，明信片請導遊寄，十幾年來都沒有收到，害我這麼用心寫」、「我去埃及的也是已經等了7年」、「3月去土耳其，一次請導遊寄明信片，寄了6張花了15美元，結果到現在還沒有收到」。

不過還是有人成功收到明信片，「去帛琉請導遊幫忙寄明信片，過了兩個月才收到，一開始還以為寄丟了」、「我們去埃及沒時間寄明信片，導遊幫我們寄有成功收到喔」、「好險我們在南極代寄的明信片有收到」。

