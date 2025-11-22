赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用

（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議。他表示，希望藉由這樣的外交模式讓台灣人了解，中國的法律戰、輿論戰，對台灣是沒有用的；各國的國會議員也透過這樣的組織與合作，向中國傳遞「挺台灣」的訊息。

中共宣稱立案偵查、全球通緝沈伯洋，他繼赴德國國會作證後，21日又與擔任國際自由聯盟副主席的民進黨立委范雲前往荷蘭海牙，出席21日到23日舉行的聯盟會議。

沈伯洋在海牙接受中央社訪問時說，從美國、韓國，到之前赴德國，以及現在在荷蘭，他連續兩個月都是在做類似這樣的國會外交的活動，這是很重要的，「中國其實很想阻止我做這些外交，所以想要對我施加懲戒試圖禁止我出國。」

廣告 廣告

他提到，韓國跟中國簽有引渡條例，但還是照樣參加民主陣營的論壇。

沈伯洋說，「這些行動是希望能讓台灣人知道，中國是紙老虎，所做的只不過是一種象徵意義的對內宣傳，台灣不應該因為這樣感到恐懼，希望台灣人了解，中國的這種法律戰跟輿論戰，對我們其實是沒有用的。」

沈伯洋說，中國對於民主世界的威脅，手段可以說是越來越多，語言也越來越強烈，從近期中國對日本的態度就可以感受到戰狼式外交又往上升了一級。除了外交之外，中國不管是在軍事上、在經濟上都蠢蠢欲動。這也是為什麼民主國家必須結盟、了解中國的策略。

沈伯洋認為，目前跨國合作仍然不夠，國際社會對台灣的了解已經到了一個程度，但是對於要怎麼幫助台灣，或者反過來，台灣的經驗要怎麼幫助其他國家，很多事情都在摸索當中。

他強調，外交的場合越來越重要，一方面是國際藉由這樣的方式向中國傳遞挺台灣的訊息，更重要的是，實質上的外交合作到底應該怎麼進行。

沈伯洋說，台灣的外交體系常常不容易被承認，透過國會外交可加速達到合作目的，實質幫助台灣的外交系統。（編輯：陳慧萍）1141122