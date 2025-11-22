赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用
（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議。他表示，希望藉由這樣的外交模式讓台灣人了解，中國的法律戰、輿論戰，對台灣是沒有用的；各國的國會議員也透過這樣的組織與合作，向中國傳遞「挺台灣」的訊息。
中共宣稱立案偵查、全球通緝沈伯洋，他繼赴德國國會作證後，21日又與擔任國際自由聯盟副主席的民進黨立委范雲前往荷蘭海牙，出席21日到23日舉行的聯盟會議。
沈伯洋在海牙接受中央社訪問時說，從美國、韓國，到之前赴德國，以及現在在荷蘭，他連續兩個月都是在做類似這樣的國會外交的活動，這是很重要的，「中國其實很想阻止我做這些外交，所以想要對我施加懲戒試圖禁止我出國。」
他提到，韓國跟中國簽有引渡條例，但還是照樣參加民主陣營的論壇。
沈伯洋說，「這些行動是希望能讓台灣人知道，中國是紙老虎，所做的只不過是一種象徵意義的對內宣傳，台灣不應該因為這樣感到恐懼，希望台灣人了解，中國的這種法律戰跟輿論戰，對我們其實是沒有用的。」
沈伯洋說，中國對於民主世界的威脅，手段可以說是越來越多，語言也越來越強烈，從近期中國對日本的態度就可以感受到戰狼式外交又往上升了一級。除了外交之外，中國不管是在軍事上、在經濟上都蠢蠢欲動。這也是為什麼民主國家必須結盟、了解中國的策略。
沈伯洋認為，目前跨國合作仍然不夠，國際社會對台灣的了解已經到了一個程度，但是對於要怎麼幫助台灣，或者反過來，台灣的經驗要怎麼幫助其他國家，很多事情都在摸索當中。
他強調，外交的場合越來越重要，一方面是國際藉由這樣的方式向中國傳遞挺台灣的訊息，更重要的是，實質上的外交合作到底應該怎麼進行。
沈伯洋說，台灣的外交體系常常不容易被承認，透過國會外交可加速達到合作目的，實質幫助台灣的外交系統。（編輯：陳慧萍）1141122
其他人也在看
藍嗆民防手冊「好笑」 張益贍轟：拋棄蔣介石、擁抱吳石！
論壇中心/綜合報導台灣普發民防手冊，遭國民黨前發言人李明璇酸「第19頁寫『若台灣受軍事侵略，任何戰敗、投降訊息都是假訊息』很好笑」。 政治評論員張益贍痛批，李明璇說不投降不是政府該做的，反過來的意思是國民黨若執政他們就會投降？蔣介石戰敗逃台灣繼續反共，不是國民黨精神嗎？李明璇現在「拋棄了蔣介石，擁抱了吳石」，幫中共大外宣！而台灣民防手冊第19頁遭國民黨譏笑，張益贍在《台灣向前行》節目中秀出瑞典民防手冊內容跟台灣一樣，也是「如果瑞典受到其他國家的攻擊，我們將永不放棄，所以所有關於停止抵抗的資訊都是虛假的」打臉！張益贍直指，在戰爭都會有很多的謠言，最厲害的謠言就是，你們已經投降了。張益贍表示，李明璇已經在開始示範，如果中共對台灣進行武力攻擊，李明璇會講什麼，國民黨人會講什麼，就是講類似的話，我們應該投降，我們不應該抵抗，這不是李明璇要的東西嗎，投降誰最開心？中共最開心。李明璇所代表的國民黨一部分人，就是投降主義，不只是在戰時，在現在和平時候，他們就開始不斷地鼓吹投降論。原文出處：藍嗆民防手冊「好笑」 張益贍轟：拋棄蔣介石、擁抱吳石！ 更多民視新聞報導一日北高免費仔？黃國昌遭酸「有錢請狗仔、沒錢報名」？藍量身打造沈伯洋民調？他舉手發問：想看「這藍委」的！國蔥8.7%保護傘「開好開滿」？他揭動機：2/1無縫「開競總」！民視影音 ・ 14 小時前
獨家》無懼恫嚇！沈伯洋再赴歐洲 前進荷蘭談民主防衛
中國官方片面宣稱立案偵查、全球通緝的民進黨立委沈伯洋，無懼恫嚇，繼赴德國國會作證後，今日再度前進歐洲，預計當地時間明（22）日前往荷蘭，與擔任「國際自由聯盟（Liberal International，LI）副主席的民進黨立委范雲出席該聯盟第209屆執行委員會會議。兩人將分別針對「政治操弄時代下的民自由時報 ・ 23 小時前
《狗仔回憶錄》拍到四海幫主、也拍到吳宗憲！那晚圓山飯店的驚魂四小時
前情提要：2004年，《壹週刊》狗仔潛入圓山飯店拍攝四海幫春酒，不慎被小弟發現並帶往包廂問話，原以為將遭毆打，卻意外遇到幹部「平哥」出面緩頰。狗仔在緊張氣氛中爭取到拍攝機會，意外拍下黑幫內場的罕見畫面，成為大獨家。這場驚險經歷，揭露新聞工作背後的灰色地帶：膽識、運氣與一線之隔的危險。鏡報 ・ 4 小時前
陳世凱曬「日料午餐照」挺日本！日網友感動：心裡暖暖的
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」表態，引發中日關係緊張，繼總統賴清德昨(20)日發布「吃壽司」照片力挺日本後，今(21)日交通部長陳世凱也在社群媒體上發布午餐日料照表示，「好食材怎麼做都好吃！ 歡迎海內外朋友一起來台嚐鮮！」引起台日網友熱議，更有日本人留言表示「心裡也暖暖的」。 日相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態引起中國不滿，近日祭出禁止日本水產品進口等經濟脅迫手段，因此賴清德昨日透過臉書、Threads、X平台曬出午餐吃生魚片壽司、味增湯照片，用行動表達力挺日本，而今天陳世凱也在社群媒體上發布午餐日料照表示，「日本水產×台灣手路，好食材怎麼做都好吃！ 歡迎海內外朋友一起來台嚐鮮！」 這也引起台日網友熱議，「部長讚啦」、「謝謝台灣朋友們的貼心分享，看了之後我真的很感動、心裡也暖暖的。下一次的旅行，我一定要去台灣！因為……我真的超喜歡台灣！」、「多謝，台灣交通部長**日台友好」、「台灣總是幫助日本，真是謝謝你，我好愛台灣，我們是永遠的朋友」。查看原文更多Newtalk新聞報導一口氣迎6隻新生兒！台北市立動物園「大紅鶴」一字排開迎賓週末有望回溫至30度！下週再迎東北新頭殼 ・ 14 小時前
終結罕病遺傳！3指爸迎接10指女兒
[NOWnews今日新聞]一位34歲的李先生出生時，單手僅有3根手指「龍蝦爪畸形」，而這樣的罕見單基因突變遺傳疾病不僅讓患者在生活上出現一些困境，決定生小孩之時，為了不再產下有相同遺傳罕病的後代，透過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
外交經濟雙部長會議 林佳龍：科技全球布局「加強美國」 設海外園區
為實現經濟外交，外交部長林佳龍與經濟部長龔明鑫，今（21）日共同舉辦雙部長會議，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，並透過在海外設立科技產業園區等策略，讓台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。林佳龍與龔明鑫都認為，現在正是全力推動經濟外交的最佳時機。中時新聞網 ・ 11 小時前
全國人口僅15萬 古拉索踢進2026世界盃寫歷史 0敗績拿下分組第一 全民狂歡
人口僅15.6萬的加勒比海小島國古拉索（Curaçao），11月18日在2026世界盃足球資格賽中，以0比0踢平牙買加，以6戰積分12分在B組封王，僅以1分之差力壓牙買加，成為史上晉級世足會內賽人口最少的國家。當晚在首都威廉斯塔德（Willemstad），民眾聚集在戶外一起觀賽，晉級後全城欣喜若狂，民眾在街上、商場裡載歌載舞，氣氛嗨到爆。這次的資格賽，古拉索也是唯一一支沒有敗績的隊伍，儘管78歲的荷蘭籍總教練艾德沃卡特（Dick Advocaat）因故缺席這場關鍵之戰，「藍色浪潮」（Blue Wave）軍團仍成功寫下歷史。此前踢進世界盃人口最少的國家，是2018年的冰島，人口約35萬。古拉索位於委內瑞拉外海約45公里處，面積444平方公里，19世紀至20世紀中期為荷蘭殖民地，二戰後荷蘭開始重組其海外領土行政架構，1954年古拉索與其他加勒比領地一起成為「荷屬安地列斯」的一員，共同構成荷蘭王國的一部分。除了國防、外交、國籍、引渡等事務外，其餘擁有相當的自主權，國內多種族融合，觀光、石化產業及金融服務為主要經濟來源。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
輝達落腳北士科重大進展！北市府與新壽合意解約
輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。台北市副市長李四川21日表示，昨晚已跟新壽達成共識；北市府下午宣布，已與新壽完成合意解約協議，下周將會同辦理塗銷地上權登記。中時新聞網 ・ 16 小時前
英首相施凱爾傳訪中引眾議！中外交部駁間諜案：對監視英國沒興趣
英國先前傳出2名中國間諜接觸英國國會議員及高官取得軍情，同時英國將批准中國在倫敦興建超級大使館計畫，導致近期與中國關係緊張；就在此時傳出英國首相施凱爾（Sir Keir Rodney Starmer）將於明年1月底訪中，引起爭議，英國安全部長丹．賈維斯（Dan Jarvis）更發出警告稱「任何威脅英國國家安全絕不容忍」，將採取必要措施保護英國。鏡報 ・ 23 小時前
酒駕釀火海！父逃生還騙警「車裡沒有人」…2歲女兒慘遭活活燒死
美國俄亥俄州（Ohio）近日發生一起天倫悲劇，一名酒後駕駛的男子一整路開車開得搖搖晃晃，最終停在路邊後下車，沒想到不久後車子就開始起火燃燒。警消獲報後趕緊前往現場，當詢問車上是否還有其他人時，男子原先回答「車內沒人」，怎料消防人員撲滅火勢後，發現男子2歲女兒仍被固定在安全座椅上，在車內活活被燒死。鏡報 ・ 23 小時前
赴海牙參加自由聯盟會議 沈伯洋強調國際合作 (圖)
民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，他說各國的國會議員透過這樣的組織與合作，向中國傳遞「挺台灣」的訊息。中央社 ・ 2 小時前
台股早盤一度急殺逾900點「3原因拖累」！記憶體族群重災觸及跌停
美股四大指數20日全面下跌，連帶影響到台股表現，今（21）天開盤急殺，早盤一度下挫900多點，觸及2萬6508點，創下波段新低，權值股台積電股價開盤也重挫60元，鴻海、聯發科股價開盤也走跌，專家指出，台視新聞網 ・ 21 小時前
國台辦才放話「跨國鎮壓」 沈伯洋現身國際刑事法院：沒在怕
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，不過他依舊老神在在，日前與范雲前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，昨（21）日深夜透過臉書表示，他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，強調不會因為被通緝感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中時新聞網 ・ 3 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 小時前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 1 天前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 18 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 18 小時前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 小時前
民主黨拍片籲拒遵非法命令 川普怒：叛國處死刑｜#鏡新聞
美國總統川普，今天(11/21)在真實社群發文，痛批民主黨一群國會議員，拍影片呼籲軍人，不要服從非法命令，是在「煽動叛亂」，可以被處死刑。白宮發言人李威特護主心切，批評民主黨議員，是在破壞美軍指揮鏈，但是當被記者問到：總統說要判死，難道就不是煽動暴力嗎？李威特已讀亂回說，總統是希望他們這些人，都應該被究責。鏡新聞 ・ 15 小時前