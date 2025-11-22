赴海牙參加自由聯盟會議 沈伯洋強調國際合作 (圖)

其他人也在看
鄭麗文指藍不一定等得到2028年和平選舉 林飛帆回應了
國民黨主席鄭麗文昨專訪稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，她認為，不一定等得到2028年的和平選舉。國安會副祕書長林飛帆今受訪表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作。中時新聞網 ・ 18 小時前
沒有火花只有笑容 曼達尼會川普白宮一片祥和
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼與美國總統川普在白宮會晤，雙方堆滿笑容，承諾擱置分歧，共商紐約市未來。中央社 ・ 2 小時前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 2 小時前
義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近代羅馬政治、宗教最風起雲湧的一段權鬥史，也是經典電影「羅馬假期」結尾場景拍攝地。中央社 ・ 1 小時前
防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」
（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 2 小時前
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡
貨車失控撞國道護欄！副駕乘客拋飛 墜邊坡身亡EBC東森新聞 ・ 2 小時前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 2 小時前
委內瑞拉周圍軍事活動增 美FAA籲民航機提高警覺
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 1 小時前
體育》頒國家運動產業發展中心董監事聘函 鄭仁傑榮任首屆董事長
「國家運動產業發展中心設置條例」於114年1月24日經總統公布，由行政院核定自114年10月1日施行，日前核定工業技術研究院服務系統科技中心鄭仁傑執行長擔任第1屆董事長，今(21)日由鄭仁傑董事長召開國家運動產業發展中心第一次董事暨監事聯席會議，會前由運動部李洋部長頒發董事及監事聘函。李洋部長表示，感謝各董事及監事承擔輔助國家運動產業發展重任，相信藉由大家的專業知識及實務經驗，讓運動政策之規劃與執行得以日益精進。會議以全齡運動發展、賽會輔導、產業促進及跨域創新4項發展方向，針對規劃報告、發展目標、年度業務計畫及預算書進行逐案討論，並對組織章程及相關規章進行確認，藉由確立中心工作目標及發展策略，加速建立跨部會協力機制，完善運動產業生態系。運動部轄下設有6司1署3中心，其中國家運動產業發展中心為全新設立之行政法人，將作為推動運動產業發展之中介組織，期藉由行政法人彈性化及自主化之組織特性，導入多元領域思維，辦理運動產業調查統計、培育多元專業人才、運動產業營運輔導、加值運用與市場拓展等，提升全民運動規模及運動產業產值。運動部表示，國家運動產業發展中心將成為國內運動產業發展重要推手，將協助執行「麗台運動報 ・ 13 小時前
中國駐日使館引《聯合國憲章》嗆「有權直接對日動武」 網揪1關鍵打臉
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，中方隨即祭出多項反制手段，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產，中國駐日大使館也引述《聯合國憲章》的敵國條款，暗示若日本實施侵略的任何步驟，中國有權直接對日本採取軍事行動，不用安理會授權。不過，一篇貼文卻慘遭美、日、台網友洗版打臉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 18 小時前
川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）烏克蘭與歐洲盟友緊急因應一項美國提出、內容偏向俄羅斯利益的俄烏和平方案之際，美國總統川普（Donald Trump）表示，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。中央社 ・ 8 小時前
赴海牙參加國際會議 沈伯洋：中國法律戰對台灣沒用
（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議。他表示，希望藉由這樣的外交模式讓台灣人了解，中國的法律戰、輿論戰，對台灣是沒有用的；各國的國會議員也透過這樣的組織與合作，向中國傳遞「挺台灣」的訊息。中央社 ・ 3 小時前
國台辦才放話「跨國鎮壓」 沈伯洋現身國際刑事法院：沒在怕
民進黨立委沈伯洋近日遭大陸公安局立案偵查，不過他依舊老神在在，日前與范雲前往荷蘭出席國際自由聯盟會議，昨（21）日深夜透過臉書表示，他目前人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，強調不會因為被通緝感到畏懼，會努力拓展外交，讓國際知道台灣和所有民主同盟站在一起。中時新聞網 ・ 3 小時前
中國禁日令一出！台灣「2關鍵字」飆天花板
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日拋出「台灣有事論」，使得中日關係愈發緊繃，中國官方更呼籲人民避免赴日旅行。然而，不少台灣人反倒視為是「天降旅遊好時機」，笑稱可趁機到日本遊玩，享受一段「無...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
范雲：與沈伯洋同赴荷蘭國際自由聯盟會議 為台奮戰
（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委范雲今天表示，民進黨立委沈伯洋正和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議。她和沈伯洋無所畏懼，外交一棒接一棒，繼續為台灣奮戰。中央社 ・ 20 小時前
藍白強推! 公投綁大選三讀通過 "邊開票邊投票"亂象恐再現
政治中心／綜合報導"公投法"自2003年上路以來，歷經多次演變爭議，2018年九合一大選因為綁十大公投造成投票亂象、不少人對"邊投票邊開票"記憶猶新，沒想到藍白執意強推公投綁大選、今（21號）挾人數優勢強行通過，綠營痛批這種粗暴方式修法，明年地方大選恐怕是公投"亂"大選。立法院長韓國瑜：「公民投票法第23條條文，修正通過。」立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布立院三讀恢復"公投綁大選"，民進黨團表達強烈抗議。立委（民）吳思瑤：「今天公投綁大選，跟財劃法的再修正案，民進黨團都是今天早上，最後一刻才獲知，國民黨民眾黨，吃了秤砣鐵了心，就在今天要表決輾壓，韓國瑜再一次護航，掩護藍白的這種，粗糙暴衝的修法，公投綁大選就是公投亂大選。」藍白強推！公投綁大選三讀通過 「邊開票邊投票」亂象恐再現（圖／民視新聞）想起2018年地方大選、往事、亂象還歷歷在目，綠營想到就怕，當年九合一大選綁十大公投，結果一路投票邊開票到大半夜，當年最大受害者是國民黨參選北市的丁守中，因此2019年再度修法，明定公投日期固定在2021年起每2年舉行一次，也就是將公投跟一般選舉脫勾，沒想到才幾年過去，藍白執意要綁大選。民進黨團版本如預期、遭在野封殺、藍白挾人數優勢，以56票比綠營的44票通過、且不能覆議。立委（民）吳秉叡：「2018年沒有很久啦，歷歷在目六年前，那時候是柯文哲在選市長連任，一邊投票一邊開票，對於民意的高度，不尊重的一種表現，你想想看，2021年的四大公投裡面，公投綁大選被否決，結果今年2025年又提出來，說清楚做這種主張的人，對將來選務的混亂願不願意，負起絕對的責任來。」藍白強推！公投綁大選三讀通過 「邊開票邊投票」亂象恐再現（圖／民視新聞）今年8月"重啟核三公投"同意雖超過不同意票數，但比例未達門檻未通過，藍白心生不滿提案、要恢復公投綁大選增加投票率。如今順利三讀，明年大選，選務效率如何，外界等著看。原文出處：藍白強推！公投綁大選三讀通過 「邊開票邊投票」亂象恐再現 更多民視新聞報導俄批高市謬稱「台灣屬於中國」 外交部譴責：順應威權的荒謬言論最新／嗆爛中共！沈伯洋驚喜現身荷蘭海牙 親赴國際刑事法院玉澤演台中遭偷拍怒了！盧秀燕「急護航」慘被網炎上：談尊重？民視影音 ・ 11 小時前
薑母鴨只做冬天還是賺？業者揭「靠配料」：品質看各店良心
隨著氣溫下降，薑母鴨店家門前大排長龍的景象再度出現，有網友好奇，在原物料、人事和租金成本不斷上漲的情況下，薑母鴨店一年只營業約3個月，為何仍能維持獲利？對此，有薑母鴨業者現身揭密，表示火鍋類店家主要靠配料賺錢，但配料的品質就看各店家的良心。中天新聞網 ・ 3 小時前
不怕中國全球抓捕！沈伯洋再次代表台灣出國 赴荷蘭分享「民主防衛」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋日前遭中國立案調查，並被揚言全球抓捕，外界擔憂他到國外考察，恐面臨「被消失」風險。不過，沈伯洋被通...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義
（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委范雲、沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，范雲今天晚上發布最新貼文表示，與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方持續努力。中央社 ・ 13 小時前