赴海線端牛肉 何欣純：港區盈餘提撥一定比例回饋在地

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為拚2026勝選，台中市長候選人、立委何欣純今（15）日偕同台中市議員楊典忠、王立任、曾威、張家銨及施志昌等人，赴台中港區發展進行會勘。何欣純更提出，若入主市府，台中港分配台中市的盈餘，將有一定比例提撥給台中港所在周邊區域，供地方建設使用。

何欣純說，台灣港務公司每年都會依照公式、按比例將盈餘分配給港口所在的縣市政府，台中近幾年獲配3至6億元不等的盈餘提撥金額，全數進入市庫統籌。但台中港周邊大型車輛進出繁忙，同時也產生空氣、噪音等汙染，道路更是因為使用量大，而耗損速度較其他區域道路快。

何欣純進一步說，尤其近年台中海線人口逐年增加，港區周遭居民對各項基礎建設的需求日漸增加，紛紛表達回饋金應「取之地方、用之地方」。以新北市為例，新北市府每年將盈餘提撥部分固定成數直接分配給台北港周邊行政區，回饋港區周邊各項建設所需。故她主張台中港分配台中市的盈餘，應參考各項回饋辦法，應有一定比例提撥給台中港所在周邊區域，供地方建設使用

另外，何欣純指出，台中港區臨港路中一路間，自梧棲中橫一路到北堤路，有一段被遺忘、長達4公里的舊鐵路支線鐵軌，目前閒置在雜草堆間，在地許多居民都認為閒置未使用十分可惜，建議能活化再利用，提供多功能服務，促進海線風情。

何欣純認為，能借鏡韓國釜山的「海雲台膠囊觀光列車」，充分利用周邊風景搭配軌道列車，成功吸引遊客、活絡地方觀光產業；她也促請台中港參考國外成功案例，積極規畫、以活化閒置的鐵軌，進而帶動台中海線發展。

針對台中港歷經過去7年觀光郵輪連續掛零，何欣純說，在不斷奔走關切下，預計今年將迎來4艘郵輪靠泊台中港，其中一艘「三井海洋郵輪」在1月22日即將抵達，迎來458位國際旅客。她特別請台中港與市府做好迎賓、接駁、上岸觀光等準備，讓國際遊客對台中留下最好的印象，吸引國外郵輪觀光，帶動台中觀光產業發展。

照片來源：何欣純辦公室提供

