赴港澳勿帶梳子刀等物！陸委會：手機、電腦有觸法疑慮先備份刪除

即時中心／潘柏廷報導

陸委會今（2）日指出，香港、澳門是國人出境旅遊的熱門地點，因應寒假與即將來臨的春節旅遊旺季，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。同時也提醒民眾，手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。



同時，陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱陸委會官網設置的「中港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴中港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴中港澳動態登錄」系統進行登錄。

至於有關禁止攜帶入境港澳的物品，陸委會也說，可參閱香港警務處網頁、香港海關網頁、澳門海關網頁。

