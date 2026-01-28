赴澳9天請世界吃桌！隋棠返台見女兒「7字驚喜」超感動：回家真好

記者陳宣如／綜合報導

女星隋棠最近為拍攝三立跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，遠赴澳洲展開為期9天的錄影工作，行程結束後搭乘紅眼班機返台。她在社群平台透露，原本期待能立刻與孩子相擁，但清晨5點孩子們還在睡，沒想到一轉身，看見鏡子上孩子寫下的「7個英文字」瞬間備感窩心，感動寫下「回家真好」！

隋棠（中排左1）剛結束三立全新跨國辦桌節目《請世界吃桌》在雪梨的拍攝行程，與浩子（中排左2）、藍正龍（後排左）、廚師歌手陳隨意（後排右）以及美食網紅千千（右1）一同推廣台灣美食。（圖／翻攝自IG @suitangtang）

隋棠2015年與科技業的丈夫Tony結婚，婚後育有兩子一女，常透過社群平台分享生活日常。26日隋棠在貼文中表示，自己去了澳洲雪梨9天，這趟工作行程相當忙碌，9天內與孩子僅有兩次視訊聯繫，因此工作結束後她便選擇搭乘紅眼班機返台，盼能盡快見到家人，迫不及待想抱抱他們。

26日清晨5點，隋棠順利返抵住處，屋內仍一片寂靜，孩子們尚在睡夢中。她在進門後轉身，驚喜發現鏡子上以彩色筆寫下巨大的歡迎文字：「Hi Mom Welcome Back!!! We missed you（嗨媽咪歡迎回來！！！我們好想妳）」，文字旁邊並繪有愛心與花朵圖案，署名為女兒Lucy。

隋棠在貼文中表示，雖然未能立刻抱到孩子，但這份驚喜與暖心留言讓她瞬間被融化，「想念的情緒就被他們留在鏡子和門上的字牢牢抱緊了」。

隋棠女兒在鏡子上用英文寫下暖心留言，歡迎媽媽回家。（圖／翻攝自IG @suitangtang）

除了鏡子上的歡迎詞，隋棠也透露女兒Lucy的另一項貼心舉動。她說，Lucy知道她每次出差最擔心院子裡的植物，因此特別在面對花園的玻璃門上寫下：「妳的花園一切都很好哦！」並在這段期間照顧花園。此舉讓隋棠感受到孩子的細心與用心，也令她在疲憊之中感到一股溫暖。

隋棠的女兒Lucy貼心幫媽媽照顧植物。（圖／翻攝自IG @suitangtang）

事實上，隋棠此行是以《請世界吃桌》主持人身分前往澳洲雪梨拍攝。《請世界吃桌》是三立電視攜手緯來電視、華視共同出品的台灣首檔跨國辦桌實境節目，由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」，挑戰在澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場、台北101等四大世界級地標「辦桌」，並邀請在地華僑及民眾共同品嚐台灣辦桌菜。

《請世界吃桌》團隊陣容將近50人，於18日啟程前往雪梨展開首站海外任務。隋棠在節目中擔任「總召」，負責熟悉流程、菜色內容，並向外國賓客介紹台灣特有的辦桌文化。

三立電視推出首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，圖為廚師歌手陳隨意（左起）、女星隋棠、節目製作人賈永婕、美食水水千千。

