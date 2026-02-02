赴烏克蘭記錄《戰火下的毛孩》 她預立遺囑把房產留給同行者家人

日本導演山田茜日前為紀錄片《戰火下的毛孩》訪台，分享她三年間在烏克蘭的所見所聞。依日本規定，前往戰地如果發生意外無法申請保險理賠，因此她出發前寫下遺書，表明若不幸發生意外，要把房產留給一同前往烏克蘭的攝影師谷茂岡稔的家人。

山田茜熱愛動物，長年關注動物的福祉，以及牠們與人類的連結，曾帶著攝影機走訪福島、能登等核災區，記錄災難過後被遺留下的動物的艱困處境。此次為了《戰火下的毛孩》她再次出發，深入烏克蘭戰區記錄當地貓狗的命運。

廣告 廣告

提及與攝影師谷茂岡的交情，山田茜說：「我們合作了30幾年，出發前我很慎重地跟他說，去戰地是攸關性命的事情，如果有所顧忌儘管拒絕沒有關係，但他仍二話不說答應和我一起前往烏克蘭，他的家人也對此表示支持。」

山田茜出席映後活動和接受訪問都佩戴烏克蘭國旗配色的緞帶，提醒自己莫忘這場戰爭。（天馬行空提供）

實際抵達烏克蘭後，兩人親身感受到戰火的可怕，山田茜提到，某次下榻旅館周邊發生俄軍的空襲，所有人被疏散至防空洞，但她遲遲等不到攝影師，直到警報解除回到房間才聯絡上，「原來他跑去旅館走廊，想拍攝飛彈落下的畫面，真的是抱著記錄這場戰爭的攝影魂來到烏克蘭的。」

拍攝期間，山田茜也歷經愛犬小夏的離世，同時耳聞戰爭期間博羅江卡收容所，有許多狗喪命的悲劇。對此她難掩悲傷地表示，死亡是不可逆的，現在唯一能做的是盡可能針對還活著的生命給予幫助，只有這麼想才可以減輕心中的無力感。

她說：「在烏克蘭當地拍攝時聽了許多當地人辛苦的故事，他們知道我們是國外來拍攝，都表示很感謝，並且真誠地拜託我們，一定要將他們的聲音和遭遇傳遞出去。我也答應了，所以不能背叛他們。此次訪台，山田茜出席映後活動和接受訪問，都佩戴在烏克蘭獨立廣場捐款所獲贈的該國國旗配色緞帶，時時提醒自己不可以忘記這場戰爭，希望藉由這部作品讓更多人看見戰爭的殘忍，同時期許世界上再也不要發生戰爭。

攝影師谷茂岡稔赴烏克蘭記錄戰爭殘酷畫面。（天馬行空提供）

影片呈現2022年2月，俄烏戰爭爆發，烏克蘭各地遭受俄羅斯軍隊侵略。戰事發生一個月後，以拍攝貓、狗聞名的日本紀錄片導演山田茜啟程前往烏克蘭，試圖記錄那些在戰爭中經常被忽視的小生命，把牠們的遭遇公諸於世。

她在當地偶然看到一段令人心碎的影片：一間郊區的動物收容所，戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡，沒有食物和水。奪走牠們生命的不是戰爭，而是人類。山田茜在三年間多次重返烏克蘭訪問相關單位、志工團體，親眼見證毛孩們在極端環境下掙扎求生的意志，也認識許多來自世界各地，不顧自身危險、積極救援毛孩的無名英雄。《戰火下的毛孩》已在台上映。

更多鏡週刊報導

接班宮﨑駿、新海誠 四宮義俊《青空花火物語》角逐柏林金熊

「日版安娜貝爾」後勁太強掀集體陰影 《鬼娃娃》觀眾嚇到不敢直視家中玩偶

新銳導演傾注家產豪賭 《再見未來男孩》入圍凱薩獎4大獎