赴白色恐怖秋祭「追思共諜」惹議 鄭麗文批：有人刻意扭曲誤導

國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，並在致詞表示有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文則在致詞時表示，自己上任國民黨主席還不到1週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加，而這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。

鄭麗文今天下午赴馬場町紀念公園出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。當她現身會場時，許多與會者都上前爭相合照，鄭麗文也親自向受難者家屬們握手致意，過程還有人高喊，「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」，現場更響起紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽，並未開口合唱。

鄭麗文隨後上台致詞時表示，這座紀念公園始於陳水扁市長任內創辦，在馬英九市長任內完成，象徵跨越藍綠、共同面對歷史的決心。她表示，戰後90年代的台灣，能夠放下恩怨、走向和解，正是在民主化過程中逐步揭開「血淚斑斑、陰霾滿佈」的白色恐怖歷史。

鄭麗文回顧，2005年接受連戰主席邀請加入國民黨，當時兩岸情勢緊張，她加入國民黨後籌辦的第一場活動，就邀請親身參與228事件「二七部隊」的小隊長陳明忠出席，陳明忠一生歷經30年牢獄之災，仍選擇在活動中將「和平之鑰」交給連戰，期盼國民黨扛起歷史責任、推動國共和解、迎來兩岸和平。

此外，鄭麗文說，自己上任國民黨主席還不到一週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加。她說，雖然這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人在故意誤導、抹去這個活動。

鄭麗文強調，從一開始主辦單位向她邀請，從活動的海報、邀請函的內容，都沒有看到吳石 這2個字。且這場秋祭也不是第一次舉辦，已經舉辦超過30年，過程中也從未以吳石等人為主要祭悼對象，外界完全扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。

鄭麗文接著提到，自己在台大法律系就讀時便參與學生運動，曾為黃華主張台獨案在台大校門口絕食抗議。當時剛出獄不久的施明德前來探望，沉默落淚，並對她說：「我坐了30年的牢，就是不希望看到台灣的孩子再為政治信仰付出代價。」

鄭麗文表示，這段經歷讓她終生難忘，她是民主自由體制的信仰者，她始終相信伏爾泰所說，「我雖不認同你的主張，但我誓死捍衛你說話的權利」。而自己進入國民黨後推動的第一件事，就是推動國共和解、為政治受難者平反，她希望所有台灣人都能擁有追求理想的自由，不再為政治信仰付出青春與生命的代價。



