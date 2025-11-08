赴白色恐怖秋祭「追思共諜」惹議 鄭麗文批：有人刻意扭曲誤導
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文則在致詞時表示，自己上任國民黨主席還不到1週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加，而這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。
鄭麗文今天下午赴馬場町紀念公園出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。當她現身會場時，許多與會者都上前爭相合照，鄭麗文也親自向受難者家屬們握手致意，過程還有人高喊，「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」，現場更響起紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽，並未開口合唱。
鄭麗文隨後上台致詞時表示，這座紀念公園始於陳水扁市長任內創辦，在馬英九市長任內完成，象徵跨越藍綠、共同面對歷史的決心。她表示，戰後90年代的台灣，能夠放下恩怨、走向和解，正是在民主化過程中逐步揭開「血淚斑斑、陰霾滿佈」的白色恐怖歷史。
鄭麗文回顧，2005年接受連戰主席邀請加入國民黨，當時兩岸情勢緊張，她加入國民黨後籌辦的第一場活動，就邀請親身參與228事件「二七部隊」的小隊長陳明忠出席，陳明忠一生歷經30年牢獄之災，仍選擇在活動中將「和平之鑰」交給連戰，期盼國民黨扛起歷史責任、推動國共和解、迎來兩岸和平。
此外，鄭麗文說，自己上任國民黨主席還不到一週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加。她說，雖然這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人在故意誤導、抹去這個活動。
鄭麗文強調，從一開始主辦單位向她邀請，從活動的海報、邀請函的內容，都沒有看到吳石 這2個字。且這場秋祭也不是第一次舉辦，已經舉辦超過30年，過程中也從未以吳石等人為主要祭悼對象，外界完全扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。
鄭麗文接著提到，自己在台大法律系就讀時便參與學生運動，曾為黃華主張台獨案在台大校門口絕食抗議。當時剛出獄不久的施明德前來探望，沉默落淚，並對她說：「我坐了30年的牢，就是不希望看到台灣的孩子再為政治信仰付出代價。」
鄭麗文表示，這段經歷讓她終生難忘，她是民主自由體制的信仰者，她始終相信伏爾泰所說，「我雖不認同你的主張，但我誓死捍衛你說話的權利」。而自己進入國民黨後推動的第一件事，就是推動國共和解、為政治受難者平反，她希望所有台灣人都能擁有追求理想的自由，不再為政治信仰付出青春與生命的代價。
更多鏡報報導
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同
出席統派活動追思共諜挨轟 鄭麗文急澄清：邀請資訊未曾提及吳石
其他人也在看
國民黨主席鄭麗文赴秋祭 陸委會：譴責追思共諜
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午赴馬場町紀念公園出席統派團體秋祭；陸委會晚間表示，譴責追思叛國共諜，對於鄭麗文聲援支持解放軍入侵台灣的陸配感到遺憾。中央社 ・ 12 小時前
鄭麗文追思白色恐怖挨批祭悼共諜 陸委會：嚴重傷害國家尊嚴
國民黨主席鄭麗文8日下午出席紀念白色恐怖時期的政治受難者的活動，主辦單位也將共諜吳石納入照片牆中成為一員，為此陸委會晚間...聯合新聞網 ・ 5 小時前
參加統派追思活動挨轟 鄭麗文：盼兩岸和解
台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，由於追思對象包含中共地下黨員及情報人員，引發質疑。鄭今（7日）表示，台灣已是充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，出席相關的祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，不需再為自己的政治信仰付出代價。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
將赴統派追思秋祭遭批敵我不分 鄭麗文：盼兩岸和解和平
國民黨主席鄭麗文今天(7日)下午受訪時證實，她將於明天(8日)參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。針對外界質疑該活動追思對象包括當年的共諜，這是「敵我不分」，鄭麗文說，台灣已經民主轉型幾十年，她出席這場活動就是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。 有媒體報導指出，國民黨新任黨主席鄭麗文8日預計參加一場統派主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動最主要追思的對象是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石等人。由於吳石被中共奉為「烈士」，中共近期還透過電視劇宣揚其「事蹟」，鄭麗文代表國民黨出席追思大會，遭批評是敵我不分，接受中共的史觀。 對此，鄭麗文7日下午出席「馬習會10週年研討會」受訪時證實，她確實將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她並表示，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，台灣1950年代經歷過一段非常肅殺的政治歷程；二二八事件後，歷經白色恐怖清鄉運動，這場追思大會就是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動。 鄭麗文說，她於2005年接受時任國民黨主席連戰的邀請加入國民黨，連戰當年希望兩岸能融冰、赴中國大中央廣播電台 ・ 1 天前
受邀出席統派活動「追思共諜」惹議 鄭麗文喊：希望兩岸和平和解
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出明天將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，鄭麗文今天（7日）下午出席馬習會十週年研討會，並在會前受訪時表示，台灣民主轉型幾十年，是個充分尊重政治言論自由、 思想的地方，而自己明天出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民未來不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。鏡報 ・ 1 天前
配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文，繼出席馬席會十週年研討會，高喊要締造兩岸和平之後，下午又出席白色恐怖秋季追思大典，但追思對象卻包括，被視為是國民黨大陸潰敗的關鍵稻草，共諜"吳石"。不只綠營痛批她混淆歷史，就連黨內立委徐巧芯都要主席說清楚。民視 ・ 17 小時前
追思對象涵蓋共諜 鄭麗文：每個人都不需為政治信仰付出代價
國民黨主席鄭麗文今天（7日）出席「馬習會10週年研討會」時受訪證實，8日將會參加「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑這項活動的追思對象也涵蓋高階共諜在內，鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，中廣新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 1 天前
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了...華視 ・ 15 小時前
日職/不捨一歲兒患癲癇！軟銀鷹老將「找不出病因」盼大家體諒
日職軟銀鷹36歲老將中村晃最近才剛動刀，治療椎間盤突出的問題，預計2~3個月後才能重返賽場，今天他在IG透露自己一歲的兒子目前正因「嬰兒癲癇痙攣症候群」與病魔奮鬥。中天新聞網 ・ 21 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思活動並非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文今天下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，鄭麗文今天中午在個人臉書PO出主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」聲明，並強調外傳訊息為嚴重誤導，追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。自由時報 ・ 22 小時前
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文抵達會場時，一一向受難者家屬們握手致意，還有人高喊「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」。此外，現場還響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽未開口合唱。鏡報 ・ 19 小時前
鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動雖然號稱是追悼白色恐怖受難者，卻被質疑根本是追思支持統一的青年，以及共諜將官吳石。現場高唱中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文則是神色哀戚、肅穆。而活動的祭文則控訴美國，再次以反共為號召，「妄圖以台制華」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鄭麗文追思對象含「匪諜」輿論炸鍋！張景森痛批對人權受難者及其家屬二次傷害：繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞
張景森表示，這樣的表態和說辭，以一句不客氣的評語來說：「像是繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞。」真正的和平必須建立在清楚的價值邊界上，大家已經看到，其實鄭麗文的價值跟多數人不太一樣。放言 Fount Media ・ 17 小時前
桌球排名資格賽》直落三擊退削球新秀陳佳宜 簡彤娟奪回失去1年的國手頭銜
今年萊茵魯爾世大運獲得女雙銅牌的國泰女將簡彤娟，今天在115年中華桌球排名資格賽女子組第四次賽最後一輪，以直落三打敗新生代削球好手陳佳宜，奪回失去1年的國手頭銜，也是她生涯第5次入選國手。世界排名71的簡彤娟前三次賽分別敗給現役國手李昱諄、黃愉偼、葉伊恬，第四次賽她調整心態重新出發，連續擊退呂瑀恩、自由時報 ・ 16 小時前
出席統派活動追思共諜挨轟 鄭麗文急澄清：邀請資訊未曾提及吳石
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因該活動的採訪通知中提及主要追思對象為共諜吳石等人，引發外界質疑。對此，鄭麗文今天上午再澄清，活動並非以吳石等人為主角，邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石等人並不是被認定的「政治犯」，希望各界勿模糊焦點。鏡報 ・ 22 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）將參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會追思對象包括了1950年被破獲中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發爭議。綠委吳思瑤痛批鄭麗文「加入共產黨中廣新聞網 ・ 23 小時前
參加統派活動惹議 鄭麗文反批箝制言論自由威靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞時表示，沒想到台灣在民主轉型超過30年後的今天，執政黨當局會以國安的理由隨意把國民驅逐出境，就只因為當事人是陸配，而與當局看法不同的人要被視為「雜質」，不但被查水表，甚至還要祭出司法手段，讓台灣民自由時報 ・ 18 小時前
鄭麗文追思對象含「匪諜」...李忠憲嘆國民黨反共到獻花只花70年：以和平之名完成服從中共之路
李忠憲認為，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始；鄭麗文則代表「高調的投降」，她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式。放言 Fount Media ・ 17 小時前