赴白色恐怖追思會名單見共諜掀議 鄭麗文盼台灣不再有人因政治犧牲

國民黨主席鄭麗文出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會。（圖／方萬民攝）

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，由台灣地區政治受難人互助會所舉辦「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。她在致詞時指出，活動宗旨在於追思政治受難者與家屬、反思歷史、展望和平，期盼盼未來台灣不再有人因政治信仰而犧牲。

自1991年起舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」今年邁入第34屆。活動開始前夕，媒體報導追思名單中包括吳石等涉共諜案人士，引發社會熱議。對此，鄭麗文澄清，活動並非以吳石等人為主角，往年亦未曾將他們列為主要祭悼對象，且收到的邀請資訊中也未提及吳石等人。

白色恐怖追思對象名單中出現共諜吳石，他曾任國防部中將參謀次長，為中共最高情報官。（圖／方萬民攝）

雖然該爭議持續延燒，但鄭麗文如期出席活動並向所有白色恐怖受難者致敬，致詞中也對所有白色恐怖受難者家屬致上慰問與敬意，希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲，也不會再聽到政治受難者5個字，可以自由地擁抱各自的信仰。

她提及，當年在台大就讀時候，捍衛台灣人民有主張台獨的自由；加入國民黨的第一件事情是希望國共和解、為白色恐怖政治受難者平反，「因為我相信政府是為了人民而存在，我希望每個人都有做夢的權利、追逐理想的權利跟自由」。

鄭麗文強調，在台澎金馬這片土地上，每一個人都不需要為政治信仰付出青春生命這種慘重代價，這是台灣民主轉型後，帶給所有台灣人民的最基本權利，「這是我們的底線」。

