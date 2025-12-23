赴監院遞彈劾卓榮泰陳情書 張啓楷籲監委導正憲政秩序

藍白立委今日赴監察院，正式遞交彈劾行政院長卓榮泰陳情書。（圖／周志龍攝）

針對行政院長卓榮泰未副署《財政收支劃分法》修正案，立法院司法及法制委員會日前通過提案，決議移請監察院調查並研議彈劾。藍白立委今（23）日正式向監察院遞交彈劾陳情書。民眾黨立委張啓楷表示，行政院長卓榮泰未依法行政，已嚴重侵害人民權益，其作為「已構成毀憲亂政」，監察院應依法啟動調查，導正國家憲政秩序。

民眾黨立委張啓楷向監察院遞交彈劾行政院長卓榮泰的陳情書，呼籲監委依法啟動調查，導正憲政秩序。（圖／周志龍攝）

張啓楷指出，此次陳情聚焦三項立法院已完成立法、卻未獲行政院落實的重要法案。首先，立法院三讀通過《軍人待遇條例》,明定志願役官兵每月加薪3萬元，但法案送交行政院後，至今未見任何執行作為，形同行政院公然漠視法律。

其次，針對警消退休人員所得替代率議題，張啓楷表示，現行制度「已砍過頭」，立法院主張將替代率合理調整回8成，並非全面回復。他強調，多項民調顯示社會並不存在世代對立，年輕世代亦支持「停砍至8成」的方案，但行政院仍未依法辦理。

第三，張啓楷指出，行政院大幅刪減地方政府一般性補助款，已直接衝擊學童營養午餐、防洪治水及基礎建設等公共支出。他以台中捷運為例指出，藍線工程已完工，依法明年度補助款應編列到位，卻面臨補助比例遭削減的情況，恐對地方建設與公共安全造成嚴重影響。

張啓楷強調，今日正式向監察院陳情，要求依法啟動調查，期盼監察委員能為人民把關，捍衛憲政體制，促使國家回到依法行政的正軌。

