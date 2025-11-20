赴福壽山農場賞花摔落邊坡骨折！年薪千萬保險總監怒求償 獲國賠362萬

記者潘靚緯／台中報導

台中一名蕭姓女子與友人112年前往福壽山農場遊玩，因步道沾上露水潮濕，導致她意外跌倒骨折，導致養傷4個月無法上班。蕭女向福壽山農場求償千萬賠償金，法院認為，農場管理上確有疏失，審酌蕭女職業為保險業總監，年收入千萬，按比例計算，判福壽山農場應國賠362萬多元。

蕭姓女子主張，112年9月底、10月初跟友人前往福壽山農場旅遊，清晨沿著農場內的波斯菊花海區步道散步，因步道沾上朝露潮濕，導致她跌落花海旁邊坡，左小腿多處骨折，質疑該步道未設置禁止進入之標誌，且地面鋪設稻梗，明顯是供遊客入內攝影遊覽之用，卻未提醒遊客注意濕滑路面之警告標誌，且非平坦路面，有高低落差，導致她不慎跌倒。

蕭女表示，因為腳骨折受傷，到中國附醫進行3次手術，醫療費用36萬餘元、藥物費1萬7千餘元、看護費用15萬元、無法工作的損失607萬餘元、精神慰撫金80萬、0.5倍懲罰性賠償金等，合計1111萬2741萬損害，扣除保險理賠23萬5千元，福壽山農場應賠償1087萬7411元。

法官認為，福壽山農場波斯菊花海步道未標示完善、管理有欠缺之處，須負擔國賠362萬。(圖／翻攝自福壽山農場臉書)

國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場則表示，該波斯菊花田步道為柏油路面，當日天氣晴朗無雨、路面乾燥，通常行走時不會發生滑倒，但蕭女無視農場設置的標示、遊客須知，載明部分步道區域高低落差大，落枝草地容易濕滑，請注意踏穩腳步，遵循步道步行等語，未行走在步道，卻行走於在步道與波斯菊花田間之斜坡上，才會不慎跌倒，意外與公物設置及農場管理之間無關聯。

福壽山農場另針對求償條件提出異議，表示蕭女自費入住「特等A115級病房費」、「特等A116級病房費」支出高達19萬1700元是因為其個人意願簽住。另外，未舉證醫療單據中部份高額自費項目的必要性，藥物支出還出現男性免洗褲、牙刷、牙線等不必要支出。

加上蕭女自承休養中仍持續領有部分薪資，根據受傷前、尚未滑倒的9月僅受領1360元，並無固定薪資，非屬經常性給與；精神慰撫金金額也過高。

但台中地方法院認為，事發處為福壽山農場特意種植區域，本應設置步道供遊客靠近，若福壽山認為該區不宜靠近、只能遠觀，應設置適當距離及警告標誌。但是兩者均無，加上現場有大量遊客通過斜坡，並非蕭女冒險行為，是因農場有設置及管理欠缺，導致原告行走在非步道斜坡，因未注意腳下草地濕滑而跌倒，與管理上有因果關係，應負國賠責任。

法院調查，蕭女2022年收入為1197萬餘元、2024年有1368萬餘元，平均月收入為122萬，按照蕭女休養4個月計算，薪資損害為486萬餘元；精神慰撫金部分，認定蕭女為保險業總監，判30萬元較為適妥。綜合醫療費以及各項刪減，應判賠550萬7238元，綜合上訴，依國家賠償法第3條第1項，福壽山農場應賠償金額為362萬67元。

