赴秋祭惹議 吳宗憲：黨內不同聲音鄭麗文都有聽到

（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動，被質疑追思對象包括當年共諜，引發黨內憂心與討論。文傳會主委吳宗憲今天表示，黨內不同的聲音，鄭麗文都有聽到，鄭麗文在臉書上也已有說明，他認為說明已非常完備。

台灣地區政治受難人互助會8日在馬場町紀念公園舉行「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，鄭麗文前往致詞，遭質疑「配合中共」、「統戰操作」。

面對鄭麗文出席活動後，黨內出現不同聲音，甚至有藍營青年喊話鄭麗文應道歉，吳宗憲下午在國民黨中常會後受訪表示，國民黨是一個接受多元不同聲音的政黨，黨員、青年有不同想法，鄭麗文都有聽到。從秋祭到現在，黨中央已透過新聞稿，以及鄭麗文在臉書上也有說明，他認為相關說明已非常完備。

吳宗憲提到，國民黨會是一個尊重多元聲音的政黨，不會像某些政黨，只會有一種聲音，若有別的聲音就會被抓去關，國民黨不會變成這樣的政黨。

吳宗憲也談及，鄭麗文有規劃下鄉行程，與大家見面，國民黨一定會做好垂直整合以及橫向聯繫的部分。中華民國應該是團結一致的，現在國際局勢非常混亂，需要大家一起團結，度過重重危機，所以鄭麗文會四處了解大家的想法，彙整到中央，擬定出最好的政策。

有媒體報導，美國在台協會（AIT）本週將與鄭麗文會談，吳宗憲則回應，與各國接觸後，會用正式的方式來讓大家知道；現階段還沒見到面，會談什麼他也不知道，所以目前無法報告。

此外，針對何時與民眾黨主席黃國昌見面，吳宗憲表示，目前還沒訊息，但在野黨之間的合作是必然的，一定會見面，不過要考量到雙方的時間，以及要談的議題是什麼；在野團結，是國民黨、民眾黨一致的希望。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1141112