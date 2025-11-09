赴秋祭惹議 藍：鄭麗文已表明吳石不是紀念對象

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨主席鄭麗文昨天出席白色恐怖追思活動，遭指追思對象包括當年國軍將領共諜吳石，引發議論。國民黨發言人牛煦庭今天表示，鄭麗文已經在活動當場、公開清楚地表態立場，吳石不是政治受難者，而是情報工作者，因此不應該是紀念對象。

統派社團台灣地區政治受難人互助會昨天下午在馬場町紀念公園，舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文受邀出席，但因遭指追思對象包括當年國軍將領吳石，引發外界議論。

對於外界的質疑，牛煦庭表示，白色恐怖所哀悼紀念的主體是冤案、錯案、假案，以及許多在當初懷抱理想參與左翼讀書會，但因國共內戰、彼此仇恨的嚴峻狀態，而不幸遭到重刑的人。

牛煦庭指出，中華民國直到現在，都還在為整個社會的和解共生而努力。大家要銘記、反省的，是意識形態仇恨將帶來戰爭、毀棄民主，也隨之對人權帶來更大的破壞。國民黨作為中華民國的主要政黨之一，有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這才是在參與各種與白色恐怖的追思紀念活動中，所秉持的價值。

鄭麗文今天也在臉書上傳昨天的秋祭致詞影片，並表示，威權的幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質，「民主最起碼的尊嚴？」影片最後以「KMT鄭在改變」作結尾。

鄭麗文在影片說，在民主轉型後超過30年的今天，今年再次看到執政當局用國安理由，可以隨意把國民驅逐出境，只因對方是陸配；今天可以因意識形態跟當權者不同，就被視為雜質，不但查水表甚至於祭出司法，威權的幽靈、箝制自由的幽靈，再次籠罩台灣。

此外，鄭麗文在參加這場追思慰靈行程前，黨內人士曾在內部群組提出幾點澄清、供黨內參考，包括此次活動內容都沒提到吳石，出席的目的和吳石無關等說法；但有北部年輕國民黨立委與議員，回應這不是事實，並貼出主辦單位採訪通知的臉書截圖。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141109