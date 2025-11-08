赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)

臺中市太平區1名年約40多歲的陳姓女子日前在網路上認識1位化名「小任」的網友，雙方話題投機並互稱以結婚為前提交往，前些日子對方表示有認識1位在香港從事精品行銷的業者，並以該業者為他的忘年之交為由，聲稱有管道低價進口精品、名貴皮包等貨品來台，就能以「低買高出」方式賺取差價。陳姓女子不疑有他並至附近銀行欲匯出新臺幣50萬元整，所幸行員關懷提問發現有狀況，加上太平派出所員警到場勸說解釋此類型詐騙手法，陳女始恍然大悟且不可置信，事後女子非常感謝警方及行員熱心協助，並直呼「詐騙集團真是太可惡了。」臺中市政府警察局太平分局太平派出所警員王舜平、鄭世凱於6日下午1點多接獲轄內第一銀行太平分行行員報案，稱「有女子欲大額匯款至不明帳戶疑似遭到詐騙，請警方前來瞭解」。員警到場得知王姓女子前於9月中旬認識1位化名「小任」的網友，雙方素未謀面在網上互動感情迅速升溫，兩人以結婚為前提互相有親密暱稱，前些日子對方聲稱認識香港某某精品店老闆，且又是自己多年拜把兄弟可以獲得優惠價格，誆稱可以一起投資並從中獲得不錯的利潤。女子信以為真遂前往銀行欲匯款到指定帳戶，所幸行員細心發現女子所提供非公司帳戶且僅有1張傳真的保證書

台灣好新聞 ・ 1 天前