赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)

其他人也在看
出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。對此，鄭麗文會後受訪時強調，她要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，但吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，與大家認知的思想政治犯不同。鏡報 ・ 11 小時前
BABYMONSTER 臺北小巨蛋起跑 三度來臺大升級
記者周毓洵／臺北報導 韓國超人氣女團BABYMONSTER出道第三年氣勢驚人，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，《BABYMONSTER "LOVE M青年日報 ・ 1 天前
國民黨主席鄭麗文赴秋祭 陸委會：譴責追思共諜
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午赴馬場町紀念公園出席統派團體秋祭；陸委會晚間表示，譴責追思叛國共諜，對於鄭麗文聲援支持解放軍入侵台灣的陸配感到遺憾。中央社 ・ 5 小時前
繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年台灣好報 ・ 16 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。中央社 ・ 11 小時前
白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文出席默哀 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左3）8日下午應邀出席由統派社團台灣地區政治受難人互助會舉辦的50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，和與會者一起默哀。中央社 ・ 11 小時前
國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議。對此，大陸委員會（陸委會）晚間發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
泰合生技提交科技事業許可函申請
【記者柯安聰台北報導】泰合生技(6467)宣布7日已向經濟部產發署提交科技事業許可函申請，展現公司邁向上市及增進企業透明度與國際能見度的決心。預期未來能透過公開發行股票募集更多國內外資金、吸引專業人才...自立晚報 ・ 1 天前
國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。中央社 ・ 13 小時前
蕭美琴現身歐洲議會演說 范雲：國際挺台來到新高度
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨立委范雲7日以「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」共同主席身分，代表台灣出席在布魯塞爾舉行的2025年IPAC高峰會，副總統蕭美琴也現身歐洲議會IPAC高峰會發表演說；范雲表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演說。 范雲強調，這是台灣首次以正式會員國身分參與I...匯流新聞網 ・ 18 小時前
金融博覽會百家業者參展 AI、AR、防詐科技發亮
刷哪張卡最划算？「AI信用卡秘書」提供最聰明的用卡建議(圖/中信金控 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
竹市風城野營祭 獲6項國際設計獎
新竹市城市行銷再傳捷報！新竹市府於今年五月推出的「二○二五風城野營祭－未來森林」，以「城市野營」為主題，首次辦理即榮獲六項國際設計大獎肯定，包含「繆思設計獎（MUSEDesignAwards）」金、銀獎、「法國設計獎（FrenchDesignAwards）」雙金獎，以及「倫敦設計獎（LondonDesignAwards）」金、銀獎等殊榮，展現了竹市在城市與美學行銷上的國際實力。新竹代理市長邱臣遠日昨於市務會議舉行獻獎儀式時表示，「風城野營祭」活動以「城市野營」為核心概念，融合自然永續、美感設計與公共參與精神，成功將市中心大湳雅公園轉化為沉浸式生活場域，讓市民與遊客在城市中感受自然的節奏與文化的溫度。此次榮獲國際設計獎項肯定，不僅是對市府團隊創意與執行力的最高讚賞，更具體展 ...台灣新生報 ・ 1 天前
傾聽孩子說話 台南慈中老師黃淑如慈母心
台南慈濟中學國中部老師黃淑如，獲頒傑出校園獎導師獎，也是全台唯二獲獎的國中導師，她總是以身作則，跟著學生做，讓孩子知道始終有老師陪伴。她也會每天自製小字條，貼在聯絡簿上，把小本子成了師生聊天的天地...大愛電視 ・ 21 小時前
桃園大溪工藝週登場 國際主題館展出日本著名窯燒
「2025大溪工藝週」於今、明兩天在大溪木藝生態博物館及周邊的基地登場，今天是周末也吸引不少民眾到場，其中「國際主題館」展出日本多處著名窯燒，另外在武德殿展出第二屆大溪國際木家具工藝設計競賽得獎的24件作品，精緻的手法，也吸引不少民眾觀賞，兩天期間還規劃了4場「工藝遊程」，帶領民眾走訪職人工坊與老城自由時報 ・ 10 小時前
甜言蜜語誆稱投資精品獲利高 女子險被騙50萬元
臺中市太平區1名年約40多歲的陳姓女子日前在網路上認識1位化名「小任」的網友，雙方話題投機並互稱以結婚為前提交往，前些日子對方表示有認識1位在香港從事精品行銷的業者，並以該業者為他的忘年之交為由，聲稱有管道低價進口精品、名貴皮包等貨品來台，就能以「低買高出」方式賺取差價。陳姓女子不疑有他並至附近銀行欲匯出新臺幣50萬元整，所幸行員關懷提問發現有狀況，加上太平派出所員警到場勸說解釋此類型詐騙手法，陳女始恍然大悟且不可置信，事後女子非常感謝警方及行員熱心協助，並直呼「詐騙集團真是太可惡了。」臺中市政府警察局太平分局太平派出所警員王舜平、鄭世凱於6日下午1點多接獲轄內第一銀行太平分行行員報案，稱「有女子欲大額匯款至不明帳戶疑似遭到詐騙，請警方前來瞭解」。員警到場得知王姓女子前於9月中旬認識1位化名「小任」的網友，雙方素未謀面在網上互動感情迅速升溫，兩人以結婚為前提互相有親密暱稱，前些日子對方聲稱認識香港某某精品店老闆，且又是自己多年拜把兄弟可以獲得優惠價格，誆稱可以一起投資並從中獲得不錯的利潤。女子信以為真遂前往銀行欲匯款到指定帳戶，所幸行員細心發現女子所提供非公司帳戶且僅有1張傳真的保證書台灣好新聞 ・ 1 天前
台北國際旅展「高雄遊樂園」包山包海、玩遍全城
全台最大國際旅遊盛會「二○二五ITF台北國際旅展」七至十日在台北南港展覽館盛大登場，從黃色小鴨、吉伊卡哇再到國際巨星演唱會驚艷海內外旅客、全國觀光滿意度第一的高雄，以創意主題「高雄遊樂園」（KaohsiungWonderland）亮相，運用繽紛色彩、結合榮登觀光署「台灣觀光一○○亮點」的高雄五大景點及高人氣風景區與打卡熱點，打造吸睛主題館；高市府觀光局高閔琳局長率城市吉祥物高雄熊一同化身「一日館長」，帶領農業局「高雄首選」與「一日農夫」、紅頂穀創穀物文創樂園、高雄輪船公司、高雄好玩卡、「海上超跑」有艇俱樂部、興達港區漁會、高雄市旅館商業同業公會及H2O水京棧國際酒店等業者熱鬧開場。「高雄遊樂園」旅展期間特別祭出豐富優惠方案，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量，讓海外 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
3度來台場地大升級！BABYMONSTER明年初站上台北小巨蛋
躍升「世界級」的韓國超人氣女團BABYMONSTER ，繼千葉、名古屋、東京、神戶以及曼谷之後，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER ＂LOVE MONSTERS＂ ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。中時新聞網 ・ 13 小時前
藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。蔣萬安今日出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪。針對鄭麗文「追思共諜」爭議，他回應稱「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。有關輝達總部進駐北士科一事，蔣萬安表示，北市府與輝達總部保持非常密切的聯繫，溝通管道暢通，輝達於台北設立總部進度，也都持續推進，「我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展、市民福祉，我一定全力以赴」。至於先前引發不小爭議的公館圓環，又有新管制措施，羅斯福路往公館方向內側第2車道，早上7時至9時左轉必須改走替代路線，禁止「直接轉」，再度掀起民怨。對此，蔣萬安則稱，這1個多月來交通事故大幅降低44%，市民安全一定是最優先考量，任何重大交通工程改變，也都需要長時間觀察、微調。因此，有任何調整，事前都會請交通局清楚地跟市民報告。原文出處：快新聞／藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩 更多民視新聞報導DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護民視影音 ・ 11 小時前
國民黨主席鄭麗文赴馬場町秋祭（2） (圖)
國民黨主席鄭麗文（中）8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會在馬場町紀念公園舉行的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文入場時與現場與會民眾互動。中央社 ・ 11 小時前
許淑華走訪6校同意投資千餘萬改善設備
關心教育發展，南投縣長許淑華日昨下午勘查南投市六所國中小，並同意動支一千六百四十三餘萬元整建操場、改善活動中心、更新資訊教室設備等，希望經由教育建設，讓孩子專心學習，並感謝老師為教育努力付出心力。許縣長由教育處長王淑玲陪同，分別前往嘉和國小、漳和國小、漳興國小、營盤國小、營北國中及中興國中進行訪視，除聽取校園建設需求，嘉和國小扯鈴隊、漳和國小口琴隊及薩克斯風樂隊用學習成果，歡迎許縣長。包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、張秀枝、張婉慈、學校家長會長、里長及地方人士也到場關心。嘉和國小校長陳秀玲反映，該校操場紅土跑道使用已十五年，紅土跟著歲月流失，影響學生上課，加上周邊設施需整建，估計需經費四百九十四萬餘元；許縣長表示，嘉和國小操場排水溝清理需搬開溝蓋，維護不易，學校也主張重 ...台灣新生報 ・ 1 天前