赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

（中央社記者曾以寧台北27日電）衛福部預計3月將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，因其死亡率可高達75%，疾管署長羅一鈞提醒，前往流行國家勿生飲椰棗樹汁，軟水果表面不完整也勿食用或打成果汁飲用。

根據衛生福利部疾病管制署資料，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播及有限的人傳人，含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。

疾管署表示，其臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生，目前尚無核准的治療藥物或疫苗，世界衛生組織（WHO）資料顯示致死率約40%至75%。

疾管署長羅一鈞今天在例行疫情週報指出，目前國際上沒有流行國家輸出病例到非流行國家的案例，也僅當地國人感染案例。不過，研究指出，在潮濕溫暖環境下，病毒可在水果或果汁中存活3天，在椰棗樹汁中可存活7天。

羅一鈞提醒，前往流行地區不要接觸蝙蝠與豬隻，也勿飲用生椰棗樹汁；而芒果等表面較軟水果，若有表面不夠完整或掉到地上破裂等情況，都要小心可能被蝙蝠咬過、有傳染病毒可能性，千萬不要撿起來吃或打成果汁喝。此外，適當滅菌加熱，即可有效殺死病毒，酒精或肥皂洗手也能消滅此病。

對於國際疫情，疾管署監測資料顯示，1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情，近年病例則主要發生在孟加拉及印度。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，吻合椰棗樹汁採集季節；但去年8月首次在該國南部波拉島檢測到感染病例後，疫情有從季節性向全年化、全國擴散趨勢，該國64個縣已有超過35縣曾記錄過感染病例。

郭宏偉指出，印度疫情原先集中於南部喀拉拉州，感染多源於接觸受污染水果，或醫療機構發生的院內感染，至2025年共有9次獨立疫情事件。不過，今年累計至1月25日，印度東部的西孟加拉州已有5例確定病例，皆為醫護人員，且與當地醫院具關聯性，其中2例病況嚴重，已匡列約100名接觸者。

對於印度院內感染事件，羅一鈞指出，報導顯示，疫調追蹤到去年12月曾入住該醫院、並曾被最早發病的2名護理人員照顧過的55歲女性疑似病例，其出現疑似立百病毒感染症狀後死亡，且家屬證實發病前生飲過生椰棗樹汁。

羅一鈞說，當地防疫機關在疑似個案家戶周圍採檢9隻蝙蝠、24個椰棗樹相關檢體，發現其中1隻蝙蝠驗出立百病毒抗體，但椰棗相關檢體皆為陰性；仍推測此疑似個案經蝙蝠、椰棗等傳播途徑感染後，入住醫院造成院內傳播。

WHO於2025年評估，印度疫情有造成嚴重公共衛生影響的潛在風險。羅一鈞說明，目前感染者僅限同家醫院醫護人員，且當地公衛團隊正進行疫調與資料蒐集等工作；將持續觀察有無造成社區流行狀況，但暫時不會為此調升旅遊疫情警示。（編輯：吳素柔）1150127