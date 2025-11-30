赴立院報告軍購 賴總統的橄欖園

（圖／本報系資料照）

賴清德是中華民國總統，不是民進黨總統，作為負責任的國家領導人，賴清德應建立「憲政慣例」，展現總統憲政高度，赴立法院針對國人關心的兩岸問題，以及高達1.25兆元的軍購特別預算進行國情報告與詢答，而不是以「朝野共識」當作擋箭牌，繼續當個有權無責的政治影舞者。

賴總統上任短短1年半，共計編列4項「特別預算」，金額高達近2兆元，直逼蔡英文8年13項特別預算2.5兆元的總金額，其中上周宣布的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」軍購案，8年匡列1.25兆元，創下史上最高紀錄。加上賴清德「2027年中共攻台（準備）說」，引發國人極大擔憂，更擔心毫無節制的特別預算編列，最終付出的代價是財政紀律、債留子孫。

廣告 廣告

另一方面，如此龐大的軍購特別預算，代表民意的立法院事前毫無所悉，國人甚至是透過賴清德投書美國《華盛頓郵報》，才略知特別條例與特別預算的概況，事後民進黨卻要用民粹的手段，以國家安全的大帽子逼立院同意，根本就是本末倒置、情緒勒索。

賴總統當然想赴立法院進行國情報告，不僅能將立法院作為個人政治表演的舞台，更能寫下憲政史上「第一人」的紀錄；但賴以「朝野有共識又符合憲政程序」為前提，顯然，就是設下迴避詢答的「安全瓣」。

賴總統赴立法院國情報告並接受詢答，不僅是權力，更是責任。首先，根據《憲法增修條文》，國防、外交、兩岸關係等大政方針本來就屬於總統職權。不論是台美貿易談判或不對稱戰力軍購特別預算，民進黨完全就是黑箱作業，甚至連特別條例與預算都還沒宣布，國防部長顧立雄就公開表示「軍購案規畫已與美方初步完成協調，美國防部已提供項目、數量、報價及交運期程」。顯然，這些都需要賴赴立法院說清楚。

其次，美國前總統艾森豪曾說：「總統的權力不是來自命令，而是說服」。不對稱戰力軍購特別預算不僅金額龐大，排除《預算法》及《公共債務法》的部分限制，一旦闖關成功就等於拿到未來8年的「空白授權支票」。況且，預算執行期程更橫跨2026年至2033年，等於框限了未來兩任總統調整國防戰略的可能性。

第三，朝野嚴重對立，少數政府漠視多數民意才是台灣政治亂象的根源。賴清德宣示「調整施政順序，希望朝野能夠對話、合作、團結」不能只是說說而已，「賴清德的一小步，朝野和解的一大步」，赴立法院國情報告並接受詢答，就是總統傳遞善意的「橄欖園」。賴總統應把握「歷史時刻」，善盡總統職責，創造民主憲政慣例。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）