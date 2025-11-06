赴美不是為了川普！緯穎洪麗寗：AI客戶需求爆發 12月美國廠啟動
【記者呂承哲／台北報導】緯穎董事長洪麗寗6日出席遠見高峰論壇指出，現今客戶面臨的最大挑戰，已非美國前總統川普的貿易政策，而是來自人工智慧（AI）技術突破與開放源碼浪潮的劇烈衝擊。她表示，生成式AI正推動全球資料中心大規模擴張，AWS、Microsoft等雲端巨頭都在台灣設點，市場普遍瀰漫「被追趕的焦慮」，有人因新機遇而興奮，也有人因壓力倍增。
洪麗寗指出，年初企業對赴美設廠仍抱持觀望態度，但隨著政策要求與算力需求急升，心態已從「不太想動」轉為「不得不去」，並逐漸認同在美設廠的長期必要性。她強調，NVIDIA與AMD的算力供應鏈正日益緊密，上游製造端必須加速配合，印證緯穎年初啟動美國建廠的決策方向正確。
針對建廠挑戰，洪麗寗坦言，美國困難不在廠房本身，而在高昂的水電與人力成本。她說，緯穎將以能源與設計管理節省開支，導入高效率水電設計與智慧監控，提升營運效益。她並透露，美國廠預計12月啟動，由經驗豐富的墨西哥團隊進駐，團隊成員以工程師為主；台灣總部則持續作為中央指揮中樞，負責全球資源與人力調度，確保初期營運穩定。
隨著美國、墨西哥與馬來西亞廠同步推進，緯穎正建立全球一致的自動化生產規格，從機器人型號、軟體系統到製程參數皆統一，確保品質穩定與交期一致。
她強調，AI與自動化是我們走向全球化、維持品質一致的鑰匙，唯有高度自動化，才能同時支撐多地量產AI伺服器。
洪麗寗進一步指出，地緣政治與疫情、物流瓶頸接連衝擊，使過去的集中式生產模式已不再適用。如今客戶不只重視成本與交期，更希望伺服器「在地生產、就近供應」，以確保關鍵產品持續出貨。緯穎目前服務全球23個國家、超過600個資料中心，隨客戶對分散式供應需求提升，伺服器製造重心也轉向墨西哥、越南、馬來西亞與捷克等地。洪麗寗強調，異地備援不僅降低地緣風險，更是支撐AI伺服器爆發需求的關鍵。「供應鏈韌性不只是分散，而是整合力與穩定性的體現。」
智慧製造方面，緯穎持續升級自動化與數據化流程，導入AI與資料驅動的生產管理系統。洪麗寗指出，伺服器屬高度客製化產品，每台配置與物料清單（BOM）皆不同，製造挑戰極高。公司利用AI模擬與預測技術分析製程瓶頸、即時改善效率，讓資料成為決策依據，而非僅依賴經驗判斷。
她表示，緯穎的智慧工廠已全面導入AGV（無人搬運車）與AMR（自主移動機器人），用於運料、測試與出貨，降低人力依賴並確保品質一致。在數據化方面，每台伺服器的組裝、測試與出貨紀錄都被完整追蹤，資料可用於瑕疵預測與品質優化。洪麗寗強調，智慧製造不僅提升效率，更是緯穎邁向AI伺服器全球化量產的基石。
更多壹蘋新聞網報導
唐綺陽星座｜雙子過度忙碌 雙魚主導感情 魔羯收好友告白
12生肖本周運勢｜虎增異性魅力 牛道別宵夜 龍注意腸胃
獨家｜做最髒工作賺乾淨的錢！他終獲冤獄平反 靠這技術重啟人生
其他人也在看
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
陸鬆綁關鍵礦物 台廠迎利多
中國商務部9日宣布暫停對鎵、鍺、銻及超硬材料等關鍵礦物出口管制措施至2026年11月27日，市場解讀為地緣政治壓力趨緩的訊號。法人認為，台系供應鏈廠商對各項關鍵零組件需求不一，其中鎵等材料主要用於功率放大器（PA）製程，管制期間實際影響有限，隨著政策鬆綁，反將有助市場心理回穩；整體而言，大陸取消管制是科技業與相關廠商利多。工商時報 ・ 10 小時前
台股風暴中暗藏王牌！9檔「績優獲利雙冠王」蓄勢爆發 法人點名：這族群最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在7日震盪回檔、月線失守的壓力下，市場氣氛一度降溫，不少投資人轉趨觀望。然而法人指出，這場修正潮反而是篩選「真基...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電3奈米進入「量產黃金期」！月產能達16萬片 全因這客戶瘋狂下單
台積電今年第3季財報顯示，3奈米製程收入達營收占比23%，超越5奈米的高峰，正式成為主力製程。科技媒體《Wccftech》報導指出，雖然台積電2奈米製程也正快速起飛，2026年的兩座台灣廠區的2奈米產能已被訂光，但3奈米已邁入量產的「黃金時期」。報導指出，推動台積電3奈米產能的主要動力，並非來自蘋果（Apple），而是輝達（NVIDIA）。輝達目前每月向台......風傳媒 ・ 16 小時前
大同10日董事會 兩議案聚焦
大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...聯合新聞網 ・ 8 小時前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳來台「要更多晶片」 台積電明年將建12座新廠
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）將於13日舉辦2025年供應鏈管理論壇，此活動被視為半導體供應鏈盛會，國際設備與材料大廠高層都將來台拜會台積電；半導體供應鏈傳出，隨著AI晶片需求大爆發，台積電不僅3奈米吃緊到需擴產，2奈米製程更供不應求，將需要多投資蓋廠，輝達執行長黃仁勳上周來台「要更多晶片」就可印自由時報 ・ 7 小時前
台塑運動會時隔7年登場！逾4千員工到場 首度非「王家」主持
台塑四寶提報轉型案件共107案，吳嘉昭預估至2030年可帶來381億元的年利益。他表示，接任總裁後首要任務是加速推動集團轉型、強化經營體質，最立竿見影的部分，就是產品高值化。台塑企業運動會以往是2年舉辦一次，從創辦人王永慶、王永在便親自主持，是集團重要的團結活動，但...CTWANT ・ 1 天前
聯發科面臨1250元保衛戰...股價遭群聯超車 分析師：差距恐持續擴大
IC設計龍頭聯發科（2454）走勢疲弱，月前市值「三哥」寶座才遭台達電（2308）奪去，今（10）日股價又來到1,250元保衛戰，甚至遭群聯（8299）超車，呈現黃金交叉。豐銀投顧分析師李世新指出，目前尚未有止跌跡象，而在記憶體多頭列車持續之下，未來股價差距恐怕持續擴大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
真正進入魏哲家時代！ 謝金河：台積電愈強、台灣會更好
台積電8日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場亮相，替活動氣氛掀起高潮，對此財訊傳媒董事長謝金河表示，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從1兆美元到1.5兆美元以上，市值、淨利都出現很大變化，台積電真正進入魏哲家時代。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
錢留台灣 壽險加碼不動產投資
為改善資產幣別錯配問題，壽險業力行「錢」留台灣，增加國內公建等投資。根據中央銀行統計顯示，今年9月底，壽險業不動產投資餘額1.61兆元、創下歷史新高紀錄，年增達到4.7％則是兩年八個月最高，至於放款餘額逼近1.3兆元、連15月增加並寫近三年高點，年增6.06％，為十年半來的新高。工商時報 ・ 10 小時前
台股陷入「雙面」拉鋸 專家揭後市三大多空關鍵
美股連連壓回，台股偏空氛圍再起，將衝擊集中、櫃買市場本周將面臨27,717點與257.89點關鍵點位的多空保衛戰。聯合新聞網 ・ 8 小時前
AI伺服器「6巨頭」本週輪番上陣！鴻海挑戰8兆營收、廣達緯創衝同期新高 法人緊盯GB300出貨火力
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI浪潮再掀高峰，台灣六大AI伺服器巨頭鴻海、廣達、緯創、英業達、華碩與和碩本週將密集登場法說會，掀起市場關注熱潮。法...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台積電今公布營收！台股一度漲逾230點收復月線 分析師黃紫東：恐開高走低
台積電（2330）今（10）日預計公布10月營收，台股在電子股、金融股同步助攻下，上漲154.06點、以27,805.47點開出，盤中一度大漲逾230點至27,889.57點，成功收復月線（約在27,600點）與5日線，重返短期均線之上。不過顧德投顧分析師黃紫東認為，由於電子權值股缺乏強勢表態，台股今日可能是開高走低格局，量能推估將落在4,200至4,500億元之間。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
台塑運動會》台塑拚五大轉型 迎接復甦
台塑企業8日重啟時隔七年的運動大會，首度由非王家專業經理人、台塑企業總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要策略，台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型。工商時報 ・ 1 天前
震盪盤不減AI熱！「這些基本面強勢股」撐起多頭氣勢
[Newtalk新聞] 台股上周創高後進入震盪整理階段，市場資金輪動加快，熱度逐漸集中於具基本面支撐與成長題材的個股。AI應用持續滲透雲端、網通及伺服器供應鏈，相關族群營運動能延續強勁。不過，大盤今早開紅上漲，最高來到27889。 國泰證期觀察市場熱搜標的，以AI晶片與網通設備供應鏈為主的世芯-KY、智邦、台光電，營運表現亮眼，股價站穩主要均線之上，仍具拉回布局空間；台積電、鴻海、台達電等大型權值股則持續扮演台股中長線支撐力量，受惠AI伺服器與高效能運算趨勢，基本面穩健。反觀聯發科、玉山金等個股短線面臨成本壓力與併購不確定性，宜採保守觀望策略。 1、世芯-KY 世芯-KY第三季每股盈餘為 16.4 元、毛利率提升至 28%，展望明年第二季起，其與大客戶的3奈米AI晶片即將量產，為下一波成長主軸，在營運動能將轉強下推動股價站上所有短期均線，建議拉回十日線分批布局。 2、智邦 智邦公布第三季每股稅後盈餘14元，創下歷史新高，也公布10月營收233.64億元，年增114.70%，受惠AI資料中心網通換代潮，營運表現與市場預期同步走高，成長動能明確，建議於月線之下分批逢低布局。 3、台光電 台新頭殼 ・ 4 小時前
T-glass缺貨漲價潮！ 法人點名「這兩檔」潛力無敵
目前T-glass如同ABF載板產業的「雙面刃」。美系外資法人指出，若廠商能確保原料供應無虞，將可直接受惠ABF價格上漲帶來的利多；目前T-Glass缺料問題仍未完全解決，雖台灣玻纖布廠正進行產品驗證，但新產能最快也要到2026年第一季才可開出，恐造成產能受限與交期延宕，會進而...CTWANT ・ 1 天前
北美邊緣運算市場商機湧現｜台廠角色受青睞、擷發科成立北美團隊因應需求
Embedded World North America（EWNA）一大關鍵字是 edge AI，許多傳統製造業、交通運輸業（如物流）、醫療相關產業，以及美國當地畜牧業、安防等，在進行過去所謂「智慧轉型」過程中，發現雲端AI、工業物聯網固然重要，但需要直接面對的就是龐大的轉型資金跟相關技術人員跟進，因此在進程上 edge AI 軟硬體的部署的優先性更高，在這當中，台灣廠商扮演的角色至關重要，為了因應北美市場需求，台廠也紛紛搶進，展示最新的 edge AI 應用。壹哥的科技生活 ・ 18 小時前