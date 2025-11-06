赴美不是為了川普！緯穎洪麗寗：AI客戶需求爆發 12月美國廠啟動

【記者呂承哲／台北報導】緯穎董事長洪麗寗6日出席遠見高峰論壇指出，現今客戶面臨的最大挑戰，已非美國前總統川普的貿易政策，而是來自人工智慧（AI）技術突破與開放源碼浪潮的劇烈衝擊。她表示，生成式AI正推動全球資料中心大規模擴張，AWS、Microsoft等雲端巨頭都在台灣設點，市場普遍瀰漫「被追趕的焦慮」，有人因新機遇而興奮，也有人因壓力倍增。

洪麗寗指出，年初企業對赴美設廠仍抱持觀望態度，但隨著政策要求與算力需求急升，心態已從「不太想動」轉為「不得不去」，並逐漸認同在美設廠的長期必要性。她強調，NVIDIA與AMD的算力供應鏈正日益緊密，上游製造端必須加速配合，印證緯穎年初啟動美國建廠的決策方向正確。

針對建廠挑戰，洪麗寗坦言，美國困難不在廠房本身，而在高昂的水電與人力成本。她說，緯穎將以能源與設計管理節省開支，導入高效率水電設計與智慧監控，提升營運效益。她並透露，美國廠預計12月啟動，由經驗豐富的墨西哥團隊進駐，團隊成員以工程師為主；台灣總部則持續作為中央指揮中樞，負責全球資源與人力調度，確保初期營運穩定。

隨著美國、墨西哥與馬來西亞廠同步推進，緯穎正建立全球一致的自動化生產規格，從機器人型號、軟體系統到製程參數皆統一，確保品質穩定與交期一致。

她強調，AI與自動化是我們走向全球化、維持品質一致的鑰匙，唯有高度自動化，才能同時支撐多地量產AI伺服器。

洪麗寗進一步指出，地緣政治與疫情、物流瓶頸接連衝擊，使過去的集中式生產模式已不再適用。如今客戶不只重視成本與交期，更希望伺服器「在地生產、就近供應」，以確保關鍵產品持續出貨。緯穎目前服務全球23個國家、超過600個資料中心，隨客戶對分散式供應需求提升，伺服器製造重心也轉向墨西哥、越南、馬來西亞與捷克等地。洪麗寗強調，異地備援不僅降低地緣風險，更是支撐AI伺服器爆發需求的關鍵。「供應鏈韌性不只是分散，而是整合力與穩定性的體現。」

智慧製造方面，緯穎持續升級自動化與數據化流程，導入AI與資料驅動的生產管理系統。洪麗寗指出，伺服器屬高度客製化產品，每台配置與物料清單（BOM）皆不同，製造挑戰極高。公司利用AI模擬與預測技術分析製程瓶頸、即時改善效率，讓資料成為決策依據，而非僅依賴經驗判斷。

她表示，緯穎的智慧工廠已全面導入AGV（無人搬運車）與AMR（自主移動機器人），用於運料、測試與出貨，降低人力依賴並確保品質一致。在數據化方面，每台伺服器的組裝、測試與出貨紀錄都被完整追蹤，資料可用於瑕疵預測與品質優化。洪麗寗強調，智慧製造不僅提升效率，更是緯穎邁向AI伺服器全球化量產的基石。

