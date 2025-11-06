赴美不是為了川普！緯穎洪麗寗：AI客戶需求爆發 12月美國廠啟動
【記者呂承哲／台北報導】緯穎董事長洪麗寗6日出席遠見高峰論壇指出，現今客戶面臨的最大挑戰，已非美國前總統川普的貿易政策，而是來自人工智慧（AI）技術突破與開放源碼浪潮的劇烈衝擊。她表示，生成式AI正推動全球資料中心大規模擴張，AWS、Microsoft等雲端巨頭都在台灣設點，市場普遍瀰漫「被追趕的焦慮」，有人因新機遇而興奮，也有人因壓力倍增。
洪麗寗指出，年初企業對赴美設廠仍抱持觀望態度，但隨著政策要求與算力需求急升，心態已從「不太想動」轉為「不得不去」，並逐漸認同在美設廠的長期必要性。她強調，NVIDIA與AMD的算力供應鏈正日益緊密，上游製造端必須加速配合，印證緯穎年初啟動美國建廠的決策方向正確。
針對建廠挑戰，洪麗寗坦言，美國困難不在廠房本身，而在高昂的水電與人力成本。她說，緯穎將以能源與設計管理節省開支，導入高效率水電設計與智慧監控，提升營運效益。她並透露，美國廠預計12月啟動，由經驗豐富的墨西哥團隊進駐，團隊成員以工程師為主；台灣總部則持續作為中央指揮中樞，負責全球資源與人力調度，確保初期營運穩定。
隨著美國、墨西哥與馬來西亞廠同步推進，緯穎正建立全球一致的自動化生產規格，從機器人型號、軟體系統到製程參數皆統一，確保品質穩定與交期一致。
她強調，AI與自動化是我們走向全球化、維持品質一致的鑰匙，唯有高度自動化，才能同時支撐多地量產AI伺服器。
洪麗寗進一步指出，地緣政治與疫情、物流瓶頸接連衝擊，使過去的集中式生產模式已不再適用。如今客戶不只重視成本與交期，更希望伺服器「在地生產、就近供應」，以確保關鍵產品持續出貨。緯穎目前服務全球23個國家、超過600個資料中心，隨客戶對分散式供應需求提升，伺服器製造重心也轉向墨西哥、越南、馬來西亞與捷克等地。洪麗寗強調，異地備援不僅降低地緣風險，更是支撐AI伺服器爆發需求的關鍵。「供應鏈韌性不只是分散，而是整合力與穩定性的體現。」
智慧製造方面，緯穎持續升級自動化與數據化流程，導入AI與資料驅動的生產管理系統。洪麗寗指出，伺服器屬高度客製化產品，每台配置與物料清單（BOM）皆不同，製造挑戰極高。公司利用AI模擬與預測技術分析製程瓶頸、即時改善效率，讓資料成為決策依據，而非僅依賴經驗判斷。
她表示，緯穎的智慧工廠已全面導入AGV（無人搬運車）與AMR（自主移動機器人），用於運料、測試與出貨，降低人力依賴並確保品質一致。在數據化方面，每台伺服器的組裝、測試與出貨紀錄都被完整追蹤，資料可用於瑕疵預測與品質優化。洪麗寗強調，智慧製造不僅提升效率，更是緯穎邁向AI伺服器全球化量產的基石。
更多壹蘋新聞網報導
房市買氣降！作家曝高雄實例：「繼承房」恐慌性降價成撿便宜關鍵
獨家｜禮讓行人大漏洞！保全「擋行人給車過」 101大樓、北市東區商辦違法最嚴重
立冬來了 5星座財庫進補
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 1 天前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才說三立入主是加分！大同總座沈柏延恐遭撤換 傳張榮華挖角東元「這組合」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導百年老牌企業大同（2371）再傳人事異動。三立集團董事長張榮華入主後，已陸續派系人馬進駐關係企業董事會，如今市場盛傳，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 1 天前
專利懸崖藥商機／瞄準原廠藥專利懸崖 友霖挑戰P4學名藥布局12國
全球醫療用藥需求，隨著人口高齡化快速上升。然而，根據勤業眾信2024年的研調報告，2022至2030年間，約有190種藥物將失去獨占權，製藥公司將因藥品專利到期、學名藥大量湧入市場的「專利懸崖」現象，損失超過2,360億美元，這也代表著其它藥廠有接手既有市場的機會。本刊調查，友華集團旗下的友霖生技，瞄準P4學名藥和改良型新藥，為主要受益者之一。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
MSCI季調出爐！新增信驊等6檔剔7檔 南亞科未入列卻大漲搶鏡
今（6）日，國際指數編製公司MSCI（明晟）公布最新半年度調整結果，台股在全球標準型指數中新增信驊（5274）、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電子（2449）及東元（1504）共6檔成分股，並剔除宏碁（2353）等7檔；在全球小型指數部分則新增宏碁等11檔、剔除凌華（6166）等24檔，調整結果將於11月24日盤後生效。市場焦點除了信驊榮登「股王」續創新高外，原本被市場寄予厚望的南亞科（2408）雖意外落榜，今日仍強勢逆襲，大漲10元股價來到148元漲幅7.25%成為盤面亮點。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
2奈米大戰03｜三星、英特爾拚彎道超車 兩隻700磅大猩猩能否重返榮耀？
【記者呂承哲／台北報導】台積電自從在7奈米製程導入極紫外光（EUV）微影設備後，在技術與商業領域取得重大成果，甩開多年與其纏鬥的三星電子與英特爾，穩坐全球晶圓代工霸主地位。台積電創辦人張忠謀過去曾以「700磅大猩猩」形容三星與英特爾的龐大實力，台積電的成功讓這兩大巨頭陷入漫長追趕。不過近期三星在先進製程再傳獲客戶支持，英特爾則積極推進晶片製造業務，雖仍處虧損狀態，但18A製程與關鍵技術進展仍讓台積電不敢掉以輕心。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
美股開盤反彈！記憶體回檔一天再度發車
[NOWnews今日新聞]美股周三(5日)早盤自昨日跌勢反彈，四大指數齊漲，費城半導體更是強彈超過2%，記憶體漲勢迅猛，美光飆漲達7%。美股四大指數5日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數上漲...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
熱門股／記憶體強勢上揚也有警鐘 7檔台股一次看
台股5日走跌，受美股影響，台股科技股5日表現疲弱，但是超級新星記憶體族群在走跌後迅速走揚，支撐起小半邊天。根據報告，記憶體本週現貨市場出現強烈的搶貨氛圍。根據 TrendForce 最新記憶體現貨價格報告指出：買家一旦收到顆粒報價便迅速下單，造成價格急速上揚。 在此情況下， DDR5 顆粒的本週上漲幅度達約 30%。 同時，主流顆粒（即 DDR4 1G×8 3200MT/s）平均價由約 US$9.523 上漲至 US$10.629，週漲幅約 11.61%。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
股市高檔震盪，到底該怎麼選股？專家點名「這類股」是標配，甚至漲贏護國神山
近期股市氣勢如虹，但在頻創新高的行情也經常面臨震盪，投資難度隨之提高。法人認為，現階段選股不選市，選對類股比起大盤走勢還重要，AI熱潮方興未艾，科技類股仍是標配，部分個股的表現甚至超越大盤與護國神山，建議投資人可以透過主動式ETF參與行情。由群益投信發行的「群益台灣科技創新主動式ETF基金」股票代號（00992A），是全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，......風傳媒 ・ 3 小時前
9.9元咖啡打趴星巴克！市佔腰斬、被大陸品牌夾殺 昔霸主「換現金逃」
美國咖啡巨頭星巴克撐不住了？外媒爆出，星巴克決定砍掉在中國市場的主導權，以 40億美元（約新台幣1,300億元） 把控股權賣給私募基金「博裕資本」，讓外界直呼：「這不是退場，什麼才是退場！」這筆交易更被形容是 近年外資品牌撤離中國市場「最值錢的一次」，震撼全球咖啡市場。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
淘寶、拼多多恐被下架？來台經營多年「未落地納管」 經濟部說話了
中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但至今未在台設立公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮。對此，經濟部長龔明鑫今（5）日強調，不會允許這些平台在台經營電商。經濟部補充，淘寶在台依法不得落地經營，實際上亦未落地經營，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。民進黨籍立委邱議瑩提到，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部應如何納管？龔明鑫回應，「基本......風傳媒 ・ 20 小時前