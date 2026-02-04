赴美交涉也沒用！ 南韓貿易代表：美國擬正式公布上調對韓關稅

美國總統川普日前發文說，把南韓關稅從15％上調至25％。（白宮提供）

南韓國會遲遲沒通過與美國達成的貿易協議，美國總統川普先前宣布，把南韓關稅從15％上調至25％，使南韓相關的官員緊急赴美。而南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九昨（3）日表示，據他了解，美國政府各部門正準備正式公佈上調對韓關稅事宜進行協商。

川普日前在社群媒體上發文說，由於南韓還沒完成制定對美投資的法律，所以將把南韓產的汽車、木材、藥品等商品的關稅以及其他所有品目的對等關稅，上調至雙方達成貿易協議之前的25%。

廣告 廣告

據外媒《韓聯社》報導，呂翰九昨天結束與美方的關稅問題協商行程，並於華盛頓接受韓媒記者團採訪，他說，在與美國貿易副代表會晤時，他有說明韓方落實對美投資項目和涉非關稅領域協議的意志，以及相關進程取得進展，不過美方還沒完全理解2國在體系上的不同之處，所以他認為，韓方有必要繼續與美方接觸溝通。

更多鏡週刊報導

把握好天氣！今各地多雲到晴「這時候」強烈冷氣團再襲 「西望洋」颱風恐將生成

女兒疑被霸凌重傷住院 網紅醫曝「校方竟要被害者道歉」：高度不解、震驚

分析「國共智庫論壇4結論」 沈伯洋喊：面對惡法不僅要看穿「更要守住」