赴美交涉未果 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）由於韓國國會遲未通過與美國談定的貿易協定，美國總統川普揚言要將對韓關稅調升至25%，韓方緊急赴美磋商似無成果。韓國貿易代表今天表示，美方準備正式公告上調對韓關稅。

韓聯社報導，韓國產業通商資源部長呂翰九今天表示，據他所知，美國政府各部門之間正就透過官報正式公告上調對韓關稅事宜進行協商。

美國總統川普1月底發文指出，由於韓國國會尚未將美韓協議正式立法，因此要將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

呂翰九今天結束與美方的關稅問題磋商行程後，在華府接受韓媒記者團採訪時表示，他與美國貿易副代表會晤時，已重點說明韓方落實對美投資計畫及履行非關稅領域相關協議的立場與意願，並表示相關進程已有進展。

呂翰九說，由於美方尚未完全理解兩國體制上的差異，韓方必須持續與美方接觸溝通。（編譯：劉文瑜）1150204