赴美交涉無果？南韓談判代表：美擬正式宣布上調關稅

南韓官員表示，美方擬正式宣布上調關稅。圖為美國總統川普去年10月訪韓時，南韓總統李在明致贈大禮。路透社



南韓國會遲未通過支持對美投資的法案，導致美國總統川普上週突然宣布，將南韓關稅從15%上調至25%。負責與美談判的南韓產業通商部官員週二（2/3）坦言，美方各部門之間已展開協商，準備正式宣布上調對韓關稅。

韓聯社報導，南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九週二結束與美方的關稅問題磋商行程，在華府向韓媒記者發表上述談話。

呂翰九表示，已向美國貿易副代表說明韓方落實對美投資項目，以及涉及非關稅領域協議的意志，並表示相關進程已取得進展，但美方尚未完全理解兩國體制的不同之處，韓方必須繼續與美方接觸溝通。

川普上月26日突然在社群媒體發文，宣稱將把南韓所有商品的對等關稅上調至25%，即雙方達成貿易協議前的稅率，因為南韓國會延後處理《對美投資特別法》。南韓官員隨後急赴美國協商。

產業通商部長金正官1月31日返國時曾表示，已向美方充分解釋，並強調沒有任何不履行或延後實施貿易協議的意圖。他還指出，在華府與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了兩輪會談，已消除不必要的誤會。不過，呂翰九的最新說法顯示，美方仍可能正式宣布上調關稅。

