赴美加「做中學」 新北20位學子分享成長體悟

【記者葉柏成／新北報導】新北市教育局今（30）日舉辦「2025新北市學生赴美加交流成果分享會」，見證20位學子在國際現場完成一趟「做中學」的成長旅程，並頒發「新北國際外交YA（Youth Ambassador）大使」證書。此次，交流串聯美國猶他州及加拿大高貴林學區等海外夥伴，讓學生從「觀光客視角」走進「社會觀察家模式」。

教育局長張明文表示，交流活動內容，學生在志工服務中看見公益如何以制度與數據驅動，在課堂討論中練習表達與提問，在寄宿生活裡學會自理與自律，全面提升生活自主、溝通表達與跨文化理解力。

《圖說》2025新北市學生赴美加交流成果分享會合照。〈教育局提供〉

他指出，走向世界需要勇氣，但只要踏出第一步，視野就會被打開。未來將持續整合產官學民與海外學區資源，推動長短期留學與見學計畫，讓更多新北學子把國際經驗化為行動力，在學習中累積自信，逐步走向世界，學生在這趟學習歷程中，對人道救援、文化差異與自我成長有了深刻的成長體悟。

《圖說》林口康橋國際學校陳宥佑（右）赴美國猶他州參與志工社區服務體驗。〈教育局提供〉

赴美參與「人道行動種子」計畫的林口康橋國際學校陳宥佑分享，出發前以為志工只是搬物資的體力活，到了當地機構才理解他們如何運用大數據精準掌握需求、籌資並整合各界支持，讓她驚覺「專業規劃」才是公益能夠長久的關鍵。

丹鳳高中何昔恩說，美國課堂鼓勵學生隨時提問，這種「重討論、輕標準答案」的學習氛圍，讓她從一開始的害羞緊張，慢慢培養出敢說、敢問、敢表達的自信與口說溝通能力。

剛從加拿大返國的柑園國中賴右家分享，自己曾因英文不流利感到焦慮，但透過畫畫、打球等興趣主動互動，交到志同道合的朋友，也學會在陌生環境裡把心打開。

《圖說》中山國中陳妍心同學（右）在加拿大與學伴合作進行科學實驗。〈教育局提供〉

中山國中陳妍心則回憶一堂「氣球爆炸」科學課：當全班合作研究、整理數據並精準引爆時，全場不分國籍的歡呼，讓她明白好奇心就是全世界通用的語言；那一刻，她忘了害怕開口說英文，轉而專注在探究與合作的熱血。