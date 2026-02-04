赴美協商未果 韓國坦言美國正研議上調關稅

▲由於韓國國會遲遲未通過和美國達成的貿易協議，美國總統川普揚言，要將韓國的關稅從15%調升至25%。圖為日前韓國總統李在明訪問美國與川普會面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 由於韓國國會遲遲未通過和美國達成的貿易協議，美國總統川普（Donald Trump）揚言，要將韓國的關稅從15%調升至25%，讓韓國貿易代表急忙赴美說明，但似乎無功而返。產業通商部通商交涉本部長呂翰九坦言，美國政府各部門正針對公布上調韓國關稅事宜進行協商。

根據韓聯社報導，為了應對川普的關稅威脅而訪問美國的呂翰九，在當天結束與美國政府的協商行程後，接受韓媒記者團採訪時坦言，據他所知，美國政府各部門之間正就透過官報正式公佈上調對韓關稅事宜進行協商。

呂翰九表示：「我認為仍在美國國內進行跨部會協商」，並表示「目前掌握的情況是，美國政府內部仍在協調過程中」。

川普於上月26日透過社群媒體質疑韓國國會關於對美投資特別法的立法狀況，並宣布將韓國產汽車、木材、醫藥品及其他對等關稅稅率，從現行的15%提高至25%。

將總統的此類聲明連同具體施行日程轉化為行政上的正式法律程序，即是刊登於「政府公報」。韓國政府判斷，美國政府內部確實在準備此事，但目前尚未達到最終確定關稅調升適用時間等細節的階段。

呂翰九於上月30日訪美，並與美國貿易代表署（USTR）副代表進行了討論。他指出，與美國貿易副代表會晤時，他重點說明了韓方落實對美投資項目和涉非關稅領域協議的意志，以及相關進程取得進展。

他補充稱，由於美方尚未完全理解韓美兩國在體系上的不同之處，他認為有必要繼續與美方接觸溝通。

針對非關稅領域的數位貿易部分，美方是否將「酷澎（Coupang）個資外洩事件」視為問題，呂本部長強調：「雖然美方政府與國會高度重視數位議題，但我方堅持酷澎事件應與數位貿易議題分離，個資外洩才是該問題的核心。」

他同時指出，川普的關稅威脅「正如其社群內容所述，核心在於投資部分的立法進度稍有延遲」。

