赴美完成實彈射擊演訓 日自衛隊驗證防衛戰力

記者丘學陞／綜合報導

日本防衛省25日證實，航空自衛隊與陸上自衛隊防空部隊，已於本月中旬在美國完成本年度防空飛彈實彈射擊訓練，展現跨軍種協同防衛戰力，同時也藉與美方部隊戰技交流，提升美日聯盟的整合防空反飛彈（IAMD）能量。

共同訓練 提升作業互通性

防衛省表示，本次「令和7年度統合飛彈防衛實彈射擊訓練」，於10月13日至本月15日間舉行，並由空自高射群與陸自高射特科團（防空旅）派遣裝備與隊員，進駐美國新墨西哥州白沙飛彈靶場、麥奎格靶場（McGregor Range），藉由美國廣袤訓場優勢，驗證操作技能與防衛能量，並透過和美軍共同訓練、觀摩裝備、技令、教範、流程等，提升作業互通性。

驗證分層防空體系戰力

根據空自公開影像顯示，本次係在美進行「愛國者2型」（PAC-2）防空飛彈的實彈射擊，而陸自則已在先前公布的年度演訓計畫中，宣布派遣03式中程防空飛彈參與實彈射擊，藉此驗證自衛隊分層防空體系戰力。

空自也透露，除在訓練期間進行「愛國者2型」實彈射擊外，也與美方於整合防空與反飛彈項目進行經驗與技術交流，並參訪美軍「終端高空區域防禦系統」（THAAD，俗稱薩德）；此外也透過實地觀摩美軍針對小型無人機的防禦演訓，強化雙方防空單位與戰技交流，共同應對區域對手與新興威脅挑戰。

美軍與空自隊員在射擊完畢的「愛國者2型」彈箱合影，展現雙方堅實合作與訓練成果。 （取自空自「X」帳號）

空自於近期派遣「愛國者2型」飛彈部隊前往美國舉行實彈射擊，驗證空防能量。 （取自空自「X」帳號）

空自隊員也實地參訪美軍THAAD部隊，透過相關戰技與經驗交流，增進作業互通性與跨國分層防空戰力。（取自空自「X」帳號）