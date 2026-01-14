赴美後「強烈反對政院版1.25兆」軍購特別條例 民眾黨將自提版本

示意圖。（本報資料照片）

民眾黨主席黃國昌一行人快閃美國華府，並於14日抵台召開記者會。黃國昌除了爆料，1.25兆國防特別預算中，有相當高比例與對美軍事採購無關外，再預告下周國防部可能到國防外交委員會以秘密會議方式報告細項，屆時民眾黨團將會自提版本，因為自己從美國回來之後，反對行政院提出的1.25兆版本決心變得更強烈，下周也不會支持讓院版付委。

黃國昌、候位白委王安祥、黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇14日返抵台灣後，並於上午9時30分在民眾黨中央黨部召開記者會。民眾黨先前已表達，黃國昌此行和美國5個政府部門見面，而稍早公布其中4個部門，包括美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部 。

黃國昌透露，此次主要表達不曉得1.25兆軍購特別條例要買什麼，且美國國務院去年說明的5個項目金額加起來約3000億台幣左右，但已向美方清楚表達，立院要負責任審議前，怎可能連內容都不知道？「而美國也表達充分理解並且同意」。

黃國昌指稱，「接下來我們呼籲也預期，國防部將於下周到國防外交委員會裡面，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。」不過，在這1.25兆裡面，「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。

黃國昌更爆料，當美國國務院去年公布5項目後，隔天就有美國軍火商透過台媒放話稱「各個主要黨派的領袖都有聽取相關說明，包括尚未被通知的軍售項目。」但自己至今都沒聽過相關說明，更沒收到軍售項目內容，「但同樣的軍火商將於下周率團抵台搶食這1.25兆大餅，台灣人民看在眼中的感受什麼？」

被問到昨立院程委會第七度拒絕將軍購特別預算排入議程，此次訪美及國防部下周秘密會議後，民眾黨立場是否改變？會維持賴清德總統不到立院報告，就不排入議程嗎？黃國昌直言，「民進黨目前提出的版本，我直接跟大家講大白話，民眾黨反對。目前政院提的版本，用7條文要1.25兆，我反對，從美國回來之後，我反對的決心只有更強烈，沒有軟化」。

黃國昌提及，台灣確實有強化國防必要，但錢要花在刀口上，更不能成為某些軍火商、掮客眼中的大肥肉，「所以民眾黨會提自己的版本。」且自己已有向美方表達此事，並針對不同情境如何處理等，此趟訪美行程已講的非常清楚；但等國防部於下周在國防外交委員會的秘密會議結束後，民眾黨版本才會最後定稿。

媒體追問，民眾黨版本有無經過美方同意？預算上限會是美國國務院公布的3500億軍購案細項嗎？黃國昌回應，「民眾黨要提什麼案子，無需經過美國同意，相信美方朋友也會同意此說法。」而現在無法說明額度，待下周國防部到立院報告後，依照對方提出來的資訊，再負責任提出黨團版本。

媒體續問，下周二程序委員會將持續拒絕行政院版的1.25兆國防特別條例付委嗎？黃國昌稱，「下周二民眾黨團立場不會改變，我仍不會支持讓院版付委。」而國民黨立場為何，則要去問國民黨。

