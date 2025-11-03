赴美打造科學園區 吳誠文：美同意協助
台美關稅談判仍在進行，針對半導體領域，我方提出「台灣模式」與美共同打造產業聚落。國科會主委吳誠文3日表示，此次參與APEC確實有與美方談論在美國打造台灣模式的科學園區等議題，由我方協助美方重建半導體產業，並提出土地、水電、人才培育、稅制及簽證等需求，均獲得美方同意，因為美國知道「協助台灣就是協助美國」。
吳誠文透露，這次有機會與美國國務院國務卿、國務次卿談論到赴美打造科學園區等議題，雙方基於互利目標，共同協助美國重建半導體產業製造能力。
吳誠文指出，台灣發展半導體產業，不能只在台灣自己的園區發展，因為我方最重要的先進製程客戶，幾乎都是美國公司，美國希望在本土建立非常強大的AI園區時，使用台灣模式會是最快速的，也能最有效節省整體成本。
他表示，雖然無法完全複製台灣經驗，但我方會以台灣科學園區的精神，快速整合「供應鏈國家隊」，屆時能夠形成更龐大力量，替台灣廠商節省設廠成本並提升良率。吳誠文強調，台灣模式除了應用在半導體產業，也希望擴展到AI伺服器、雲端資料中心，以及資通訊等領域。
他也提及美方誠意十足，並利用此次機會要我方提出所需協助，我方則有談及土地、水電、人才培育、稅制及簽證等領域，美方欣然同意，並認為這些需求合理，且會盡力協助；因為美國政府知道協助台灣等於協助美國，會讓兩國連結更為緊密、產業發展更順利，台灣國內製造也會更繁榮，因為產業市場正在擴大。
此外，同行前往韓國的行政院經貿辦總談判代表楊珍妮也說，台灣要組團到美國開發工業園區，希望美方協助開發園區的各種需求及資源，例如土地、人才培育，還有稅賦、簽證等問題，都有與美方談到了，美方也覺得非常合理，他們表示會盡力來協助。
