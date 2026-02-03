赴美投資削弱成長動能？國發會：經濟大餅一直長大

（中央社記者潘姿羽台北3日電）台美關稅談判底定，其中廠商自主投資2500億美元，引發部分學者擔憂削弱中長期成長動能。國發會主委葉俊顯今天表示，很多認為這塊餅是固定的，那邊變多、這邊就會少，「但這個餅一直在長大」。

國發會今天舉行年終記者會，葉俊顯宣示將2026年台灣經濟成長率目標設定在4.56%，人均GDP目標為4萬2170美元，對於台灣經濟前景抱持樂觀態度。

葉俊顯表示，台美關稅談判結果相當正面，有助於傳統產業復甦，至於半導體業，也會像2025年一樣，維持樂觀態勢。

媒體關注台美關稅談判底定，台灣企業自主投資2500億美元，半導體供應鏈將赴美投資，是否削弱台灣經濟成長動能。

葉俊顯回答，很多人認為台灣的經濟大餅是固定的，那邊分到多一點、這裡就會少一點，實際上「這個餅在長大」，因此他更認同赴美投資是產業實力延伸的說法，以台積電為例，產能已經「滿到爆」，急需美國亞利桑那州廠趕緊上線，協助生產。

葉俊顯強調，企業赴美投資，但依然根留台灣。台積電目前在台共有41座廠，海外9座廠；擴廠部分，台灣與海外呈現3比1的比例，多數產能留在台灣。

葉俊顯引用數據指出，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，台灣仍是半導體生產重鎮。

「不要以靜態短期的角度看待產業發展」，葉俊顯直言，台灣產業不斷成長，經濟的餅也一直變大。

不過葉俊顯提醒，台美貿易協議正等待簽署台美對等貿易協定（ART），如果立法院未能通過，將衝擊產業接單與就業，產業再次面臨營運與投資布局的不確定性，而且傳產占製造業7成，就業影響廣泛。

葉俊顯指出，行政院預計於3月3日赴立法院就台美關稅進程、方針及產業衝擊評估，進行專案報告，行政部門也將積極與國會溝通，希望貿易協議盡快通過，消除產業面臨的不確定性；萬一落入最差情況，協議未能通過，傳產出口競爭力將趨於弱勢，尤其工具機、水五金等產業影響很大，目前尚未評估這種情況下的可能衝擊，「不希望造成這樣的情況」。

至於台灣積極對美投資，是否會導致人才外流，葉俊顯表示，台美是雙向投資，而且人才本來就是自由移動，只要台灣充分利用發展優勢，營造宜居生活環境，人才會選擇留在台灣；近年隨著中國制度愈趨專制獨裁，外國媒體、廠商也慢慢來到台灣。

國發會持續強化攬才作為，葉俊顯指出，今年國發會將領軍經濟部、國科會、數發部、教育部、僑委會等相關部會，聯手產學研共組「攬才國家隊」，於7月及10月於美國費城、舊金山舉辦海外就業博覽會，並配合當地活動，鎖定延攬美國台裔、國際人才及新創團隊。

另外，也有媒體聚焦國發會對主權基金以及信保機制的規劃。

葉俊顯說明，這是兩套分開的機制，主權基金方面，仍持續蒐集資料，進行審慎評估，目前傾向以專法執行，模式則採策略型主權基金方式，讓財務保有一定穩定性。

信保機制部分，葉俊顯表示，除了國發基金，也希望公股行庫及民營銀行一同參與注資，有出資的銀行，才能參與後續融資保證。（編輯：潘羿菁）1150203