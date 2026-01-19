赴美投資挫台灣經濟？中經院長連賢明不擔心

連賢明分析，台積電亞利桑那1廠大概生產2萬片4奈米晶圓，2027年下半年完成的2廠將會生產3奈米晶圓；台灣3奈米晶圓每月已可達到20萬片了，藉此可以判斷台灣與美國產能。（圖／SEMI提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣與美國上週五確立不疊加關稅15%，其中也要求台灣赴美投資2500億美元，以及信用保證2500 億美元。對於關稅是否衝擊到台灣經濟，中經院長連賢明強調，直接投資及信用保證各2500億美元並不等於5000億美元，更認為以台積電在台灣與美國建廠速度，更不用擔心短期可能達成美國所預期的「台灣半導體60%、美國40%」。



首先，連賢明澄清，外界很多都誤把「2500億美元直接投資、2500億美元信用保證」相加成5000億美元的投資，但這是一個錯誤，因為白紙黑字就是2500億美元的直接投資，更評論美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）經常講話比較誇張，但大家就聽聽就好。



而盧特尼克不僅提到投資額比較誇張，更提到要在川普任內達成「美國生產40%、台灣生產60%的全球半導體」的宏願。



對此，連賢明分析，台積電亞利桑那1廠大概生產2萬片4奈米晶圓，2027年下半年完成的2廠將會生產3奈米晶圓；台灣3奈米晶圓每月已可達到20萬片了，藉此可以判斷台灣與美國產能。



他補充，美國1廠已經運作、2廠要等到明年下半年，3廠還沒蓋，預估了不起川普任內就是把3廠蓋完，屆時台灣應該已經推進到1.6奈米，「所以在很多的部分，各位就是不用太在意人家講什麼」，尤其台灣目前受到人力、法令限制，台灣預計蓋一廠要1年多、但美國需要2年時間，仍相當努力在蓋廠，對比三星蓋廠狀況。



針對政府承諾的 2500 億美元的信用保證，會不會拖垮台灣政府財政？排擠到中小企業的台灣投資？連賢明在臉書表示，經濟部已經說明，政府承諾的 2500 億美元的信用保證，並不會使用現有的信保基金，也就是說這個信保並不會排擠到國內中小企業所使用信保額度，不需要擔心中小企業在台灣投資會遭遇困難。



而所謂信用保證，主要是因為企業不見得有海外投資經驗，要進行投資的時候，台灣往來銀行若沒有承做外國貸款，或美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，就會很難取得貸款進行投資。這時候，政府可以透過信用保證來協助這些廠商，讓金融機構願意提供貸款進行投資。

廣告 廣告

目前承諾在美國投資的廠商，不論是台積電或鴻海或電子五哥，都有相當豐富的海外投資經驗，公司現金流和債信良好，根本不需要政府來保證取得貸款。在現有民間承諾的2500 億美元中，需要政府擔保估計不到10分之1，也就是說，政府保證金額應該不會超過 250 億美元。

若以台灣中小企業信保基金的經驗，一塊錢大概最少可以承作 10 塊的生意 （目前信保基金承作比例約 1: 13)，政府這次的信保需要提撥金額應該在 25 億美金以下；若再區分為4年提撥，政府每年僅需提撥金額在150 億台幣左右，遠低於政府財政可負擔的規模。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

關稅確立「添柴火」 中經院估今年經濟成長4.14%

台美拍板關稅協議 電電公會：肯定關稅談判團隊的努力

台美關稅15%！美農產品「進口輸台」 陳駿季：政府會堅守3大前提