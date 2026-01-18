赴美投資是幾代台灣人家本！柯文哲：把台灣賣給中美都是賣國 賴清德別當賣國賊

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台美關稅15%不疊加定案，也將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，其中，由台灣企業直接自主投資2500億美元，另外政府銀行融資信保支持2500億美元。民眾黨前主席柯文哲今（18）日說，美國大概會要求投資是半導體產業，這是幾代台灣人累積下的家本，是傾全國之力補助這產業才做到這樣，「我講實話又要回去坐牢，但是這句話出去一定是標題：把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊！」

民眾黨前主席柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲今天下午出席松信夥伴見面會活動，會中談到台美關稅議題，柯文哲說，日本要投資5500億美元，台灣是5000億美元，可是日本經濟體是台灣的5倍，我們付的錢差不多，而我們5000億，美國大概會要求是半導體產業、以台積電為代表的半導體產業。

柯文哲表示，這是幾代台灣人累積下來的家本，因為半導體產業非常耗電，台灣為什麼做得起來？我們的電是全世界倒數便宜的，但台灣不是能源豐富的國家，長期以來電是國家在補貼在維護的，台灣半導體能發展起來等於全台灣人民去補貼這產業，意思就是說，是傾全國之力補助這產業才做到這樣。

柯文哲嘆，他講實話又要回去坐牢，但是這句話出去一定是標題，他也知道：把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，「所以賴清德不要當賣國賊！」



